Jugendlicher tötet Frau, weil sie ihn beim Sex auslacht

In Deutschland muss sich ein Jugendlicher vor Gericht verantworten. Er hat gestanden, eine Frau getötet zu haben, weil sie ihn beim Sex auslachte.

zis Sven Ziegler

In Frankfurt hat am Montag der Prozess gegen einen 17-jährigen Tunesier begonnen, der gestanden hat, eine 28-jährige Frau gewaltsam getötet zu haben. Blanca C.* (†28) traf den Jugendlichen im Oktober letzten Jahres in einer Bar in Frankfurt. Gemeinsam konsumierten sie Alkohol und Kokain, bevor sie in Blancas Wohnung gingen, um einvernehmlichen Sex zu haben.

Laut «Bild» hatte der 17-Jährige jedoch Probleme, eine Erektion zu bekommen, was Blanca zum Lachen brachte. Der 1,90 Meter grosse Jugendliche reagierte daraufhin gewalttätig. Er schlug und würgte Blanca und filmte die Tat. Währenddessen beleidigte er sie und sagte später in die Kamera: «Ich habe sie umgebracht».

Nachbarn, die den Lärm hörten, alarmierten die Polizei, die die Leiche fand. Der Täter wurde später in der Wohnung seiner Eltern verhaftet.

Emotionaler Facebook-Post

Der Mordprozess findet wegen des Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe als erfüllt an, erklärte ein Gerichtssprecher zum Prozessbeginn.

Dem Jugendlichen droht die Höchststrafe im Jugendstrafrecht: zehn Jahre Haft. Blancas Mutter äusserte sich auf Facebook und schrieb: «Meine Liebe, mein Glück, meine Freude, mein ALLES ist in den Garten Eden gegangen.»

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.