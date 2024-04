Selenskyj fordert vom Westen mehr Flugabwehr

Nach dem Tod mehrerer Rettungskräfte bei einem russischen Angriff in der ukrainischen Stadt Charkiw kritisiert Präsident Wolodymyr Selenskyj das Zögern vieler Staaten bei der Militärhilfe für sein Land als völlig inakzeptabel. Selenskyj sagt in seiner am 5. April in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

06.04.2024