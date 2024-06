Südkorea will Norden wegen Müll-Ballons mit Lautsprechern beschallen

STORY: Südkorea zieht Konsequenzen, nachdem von Nordkorea aus scharenweise Ballons mit Müll über die Grenze geflogen sind. Der Nationale Sicherheitsrat in Seoul kündigte am Sonntag an, den nördlichen Nachbarn wieder mit Lautsprecher-Durchsagen zu beschallen. Die Anlagen sind entlang der Grenze aufgestellt und nach Norden ausgerichtet. In der Vergangenheit strahlte Südkorea bereits unter anderem Nachrichten und koreanischsprachige Pop-Musik hoher Lautstärke aus, sodass sie mutmasslich auch 20 Kilometer entfernt noch zu hören gewesen sein sollen. Die Beschallung mit Lautsprechern zählt zu den Mitteln der psychologischen Kriegsführung. Südkorea stoppte die Massnahme, nachdem es 2018 mit Nordkorea ein Abkommen zur Entspannung der Beziehungen geschlossen hatte. Der Sicherheitsrat erklärte, die Massnahmen mögen für das nordkoreanische Regime unerträglich sein, aber sie würden die Truppen und der Bevölkerung des Nordens eine Botschaft der Hoffnung und des Lichts senden. Nordkorea hatte im Mai damit begonnen, scharenweise Ballons über die Grenze steigen zu lassen, die insgesamt mit mehreren Tonnen Müll behängt waren. Pjöngjang rechtfertigte dies als Vergeltung für eine Aktion südkoreanischer Aktivisten, die Ballons nach Norden geschickt hatten, an denen Flugblätter mit Kritik an dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und Dollarscheine befestigt waren sowie USB-Sticks mit K-Pop-Videos und Film- und Fernsehdramen.

09.06.2024