Putin-Vasall Medwedew droht Macron mit «Vernichtung»

Vor Krisentreffen mit Scholz: Macron bekräftigt Bodentruppen-Vorstoss

Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen versuchen, in der Ukraine-Politik doch noch auf einen Nenner zu kommen. Ob das klappt, wird sich zeigen: Vor dem gemeinsamen Treffen in Berlin hat der französische Präsident nochmal bekräftigt, dass er ein Entsenden westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschliesst.

15.03.2024