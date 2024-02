Ein Deutscher, der in den ukrainischen Streitkräften kämpft, gibt ernüchternde Auskunft über die Lage an der Front.

Es fehlt Kiew demnach an Munition und Material, während Russland «eine unendliche Anzahl an Soldaten» ins Feld führt.

«Foreign Affairs» äussert Kritik am deutschen Leopard 2: Ein Viertel der Panzer sei nicht mehr einsatzfähig und Ersatzteile fehlten.

Die ukrainische Offensive ist laut «Foreign Affairs» an zu schlecht ausgebildetem Personal und dem Umstand gescheitert, dass Kiew an drei Frontabschnitten statt an einem angegriffen hat.