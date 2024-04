Schweizer DJ riss ukrainisches Model mit in den Tod

Das ukrainische Model verstarb im Auto des Schweizer DJs. Instagram

Am Sonntag ist in Norditalien ein Schweizer DJ in einem Ferrari verunfallt und verstorben. Nun ist auch klar, wer die Beifahrerin war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Unfall in Norditalien verstarb am Wochenende ein Schweizer DJ.

Nun ist laut kosovarischen Medien auch die Beifahrerin identifiziert.

Es handelt sich um ein ukrainisches Model. Mehr anzeigen

Am Ostersonntag kommt es auf der Autobahn zwischen Ivrea und Santhià in Norditalien zu einem tödlichen Unfall. Ein Ferrari GTC4 mit Schweizer Kennzeichen wird beim Unfall auseinandergerissen, die Trümmerteile liegen überall verstreut.

Am Steuer sass ein Schweizer DJ aus Villeneuve VD. Er und seine Begleiterin werden im Autowrack eingeklemmt und sterben noch am Unfallort, als der Wagen in Flammen aufgeht. Bis die Feuerwehr die beiden Personen aus dem Wrack schneiden konnte, war es bereits zu spät.

Neben dem Schweizer DJ sass auch ein ukrainisches Model im Auto, wie kosovarische Medien berichten. Die junge Frau aus Odessa hielt sich gemäss Instagram in den vergangenen Monaten vor allem in der Westschweiz auf.

«Du warst so jung»

In den Kommentaren trauern Freunde um sie. «Deine Reise auf dieser Erde ist beendet, du wirst so vermisst», schreibt eine Freundin. «Ich dachte zuerst, es sei ein schlechter Traum. Du warst so jung und mit so vielen Plänen für deine Zukunft», schreibt eine andere.

In welchem Verhältnis das Model zum toten DJ stand, ist nicht bekannt. Laut italienischen Medienberichten war die Ukrainerin aber «nicht die Frau» des Toten. Weshalb sie bei dem 40-Jährigen im Ferrari mitfuhr, ist derzeit noch nicht klar.

Der verunglückte DJ soll wenige Stunden vor seinem Tod noch in einem Club im Kanton Wallis aufgelegt haben. Der Bruder des toten Ferrari-Besitzers sagte zu «Blick»: «Im Moment haben wir noch nicht viele Informationen von der Polizei erhalten. Mein anderer Bruder, der in Italien lebt, kümmert sich nun um alles.»

Für ihn sei es schwer, in Worte zu fassen, was für ein toller und positiver Mensch sein Bruder gewesen sei. «Aber müsste ich ihn mit einem Wort beschreiben, dann würde ich sagen, dass er der liebevollste Mensch war, den ich kenne», so der Bruder des Verunglückten.