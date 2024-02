NawalnyTod 16.02.2024

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist tot. Das teilten die Behörden am Freitag mit. Ein Video zeigt den letzten Auftritt des Kritikers.

Er sei bei einem Spaziergang zusammengebrochen. Mehr anzeigen

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben der Gefängnisbehörden in Russland gestorben. Der 47-Jährige habe sich am Freitag unwohl gefühlt und das Bewusstsein verloren, teilte die Gefängnisverwaltung am Freitag mit. Mehrere Mitarbeiter des Gefängnisspitals hätten vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA soll Nawalny aufgrund eines Blutgerinnsels gestorben sein. Diese Meldung wurde von den Behörden zunächst nicht bestätigt. Die lokalen Behörden teilten allerdings mit, der Oppositionspolitiker habe zuvor keine gesundheitlichen Beschwerden gezeigt.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskov erklärte, dass Präsident Wladimir Putin über den Tod Nawalnys informiert worden sei. Weitere Fragen beantwortete er nicht und verwies an die Gefängnisbehörden.

Erst am Donnerstag musste sich Navalny noch einer gerichtlichen Anhörung stellen. Er wurde dabei per Videoschaltung in den Gerichtssaal geschaltet. In dem Video ist zu sehen, dass Navalny immer wieder lacht und scheinbar auch zu Scherzen aufgelegt ist.

Nawalny überlebte Giftanschlag

Nawalnys Anwalt bestätigte den Tod seines Mandanten nicht. «Wir haben dafür noch keine Bestätigung», sagte er gegenüber «Russia Today». Derzeit befinde er sich auf dem Weg zur Strafkolonie, in der Nawalny gefangen gehalten worden sei.

Nawalny galt als der grösste politische Feind von Präsident Wladimir Putin. Er war zu 19 Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem unter dem Vorwurf des Extremismus. Er sass seit Januar 2021 in Haft.

2020 überlebte Nawalny einen Giftanschlag. Er hielt sich mehrere Wochen in einer deutschen Spezialklinik auf und kehrte dann nach Russland zurück. Nach seiner Landung wurde er umgehend verhaftet.