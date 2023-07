Hitze global: Die Erwärmung des Mittelmeers spüren wir bis in die Schweiz Hitzerekord: In den Ozeanen wurde im April 2023 eine durchschnittliche Temperatur von 21,1 Grad gemessen – so warm war es noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Bild: Keystone Diese Unterwasser-Hitzewelle hat schädliche Auswirkungen auf die Fauna und Flora, erklärt der Klimaforscher Thomas Frölicher von der Uni Bern. Korallen bleichen aus ... Bild: Keystone ... und die Bildung von Algenteppichen wird begünstigt, wie hier vor der Küste des norddeutschen Bundeslands Schleswig-Holstein. Bild: DPA Doch auch an Land gibt es spürbare Folgen: Die Hitzewelle, die im Juli die Temperaturen im Mittelmeerraum auf über 40 Grad hochtrieb, hänge mit der Unterwasser-Hitzewelle vom April zusammen, sagt Thomas Frölicher. Im Bild: Eine Frau schwitzt in Rom. Bild: AP Denn normalerweise habe das Meer einen kühlenden Effekt auf die Temperaturen an Land. Dieser fällt nun weg. Im Bild: Menschen kühlen sich in Rom ab. Bild: AFP via Getty Images In Spanien gilt im Juli verbreitet Hitze-Alarmstufe Rot: Ein Tourist kühlt sich in einem Brunnen auf der Plaza Virgen de los Reyes in Sevilla. Bild: Eduardo Briones/DPA 40 Grad und mehr in Südosteuropa, das sei «das neue Normal», warnt der Chef der UNO-Meteorologieorganisation, Petteri Taalas. Im Bild: Touristenmassen beim Parthenon-Tempel auf der Akropolis in Athen. Bild: Angelos Tzortzinis/dpa Auch in der Schweiz bekommen wir die Klimaerhitzung im Mittelmeer zu spüren: In Form von vermehrten heftigen Niederschlägen, so der Klimaforscher Thomas Frölicher. Bild: Keystone Und: Auch Waldbrände werden nur noch zunehmen. Im Bild: Am 17. Juli bricht in Bitsch im Oberwallis ein Feuer aus. Bild: Keystone Für den Forscher ist klar: Auch mit Anstrengungen, die Klimaerhitzung einzudämmen, werden wir künftig im Sommer nur noch mehr schwitzen. Bild: Wolfgang Kumm/dpa Hitze global: Die Erwärmung des Mittelmeers spüren wir bis in die Schweiz Hitzerekord: In den Ozeanen wurde im April 2023 eine durchschnittliche Temperatur von 21,1 Grad gemessen – so warm war es noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Bild: Keystone Diese Unterwasser-Hitzewelle hat schädliche Auswirkungen auf die Fauna und Flora, erklärt der Klimaforscher Thomas Frölicher von der Uni Bern. Korallen bleichen aus ... Bild: Keystone ... und die Bildung von Algenteppichen wird begünstigt, wie hier vor der Küste des norddeutschen Bundeslands Schleswig-Holstein. Bild: DPA Doch auch an Land gibt es spürbare Folgen: Die Hitzewelle, die im Juli die Temperaturen im Mittelmeerraum auf über 40 Grad hochtrieb, hänge mit der Unterwasser-Hitzewelle vom April zusammen, sagt Thomas Frölicher. Im Bild: Eine Frau schwitzt in Rom. Bild: AP Denn normalerweise habe das Meer einen kühlenden Effekt auf die Temperaturen an Land. Dieser fällt nun weg. Im Bild: Menschen kühlen sich in Rom ab. Bild: AFP via Getty Images In Spanien gilt im Juli verbreitet Hitze-Alarmstufe Rot: Ein Tourist kühlt sich in einem Brunnen auf der Plaza Virgen de los Reyes in Sevilla. Bild: Eduardo Briones/DPA 40 Grad und mehr in Südosteuropa, das sei «das neue Normal», warnt der Chef der UNO-Meteorologieorganisation, Petteri Taalas. Im Bild: Touristenmassen beim Parthenon-Tempel auf der Akropolis in Athen. Bild: Angelos Tzortzinis/dpa Auch in der Schweiz bekommen wir die Klimaerhitzung im Mittelmeer zu spüren: In Form von vermehrten heftigen Niederschlägen, so der Klimaforscher Thomas Frölicher. Bild: Keystone Und: Auch Waldbrände werden nur noch zunehmen. Im Bild: Am 17. Juli bricht in Bitsch im Oberwallis ein Feuer aus. Bild: Keystone Für den Forscher ist klar: Auch mit Anstrengungen, die Klimaerhitzung einzudämmen, werden wir künftig im Sommer nur noch mehr schwitzen. Bild: Wolfgang Kumm/dpa

Über 40 Grad in Südosteuropa, rekordheisse Weltmeere – die Klimaerhitzung schlägt gerade voll durch. Wie die Schweiz all das zu spüren bekommt, erklärt Klimaforscher Thomas Frölicher von der Uni Bern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Südosteuropa ächzt unter einer hartnäckigen Hitzewelle mit Temperaturen von teils weit über 40 Grad.

In den Weltmeeren waren zuletzt so hohe Temperaturen gemessen worden wie noch nie.

Das sei «das neue Normal» in Zeiten des Klimawandels, sagt der Chef der UNO-Meteorologiebehörde WMO.

Der Berner Klimaforscher Thomas Frölicher stützt diese Aussage. Auch in der Schweiz werde der Sommer künftig tendenziell trockener und heisser.

Er erklärt ausserdem, wieso wir in der Schweiz die Erwärmung des Mittelmeers zu spüren bekommen und weshalb sich die Weltgemeinschaft beim Schutz der Ozonschicht besser schlug als jetzt beim Kampf gegen den Klimawandel. Mehr anzeigen

«Diese Hitzewelle ist das neue Normal», sagt der Chef der Weltorganisation für Meteorologie, Petteri Taalas. Stimmen Sie zu?

Ja, wobei ich festhalten möchte: Ich mag diesen Begriff nicht. Das Normal sollte nicht so aussehen. Das neue Normal stellt sich nur wegen des menschengemachten Klimawandels ein. Und wenn wir weiterhin Treibhausgase emittieren, wird sich die Erhitzung fortsetzen. 2023 wird dann als kühles Jahr gelten, wenn wir in 50 Jahren zurückblicken.

Auffällig ist, wie sehr UNO-Fachleute inzwischen betonen, man müsse die Anpassungen an die neuen Gegebenheiten vorantreiben. Ist das ein Eingeständnis, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist?

Zur Person zVg Thomas Frölicher ist Professor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern und fungierte auch schon als Hauptautor eines Berichts des Weltklimarats IPCC.

Die Erde hat sich seit der vorindustriellen Zeit, bevor der Mensch ins Klimageschehen eingegriffen hat, um 1,2 Grad erwärmt. Wir befinden uns also nur noch 0,3 Grad entfernt von der Grenze, die im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurde. Die weltweiten CO 2 -Emissionen haben in den letzten Jahren zwar ein Plateau erreicht – aber auf dem höchsten Niveau, das je gemessen wurde. Dabei müssten wir auf Netto-null bei den CO 2 -Emissionen kommen, um die Erwärmung zu stoppen, doch davon sind wir weit entfernt. Und das Zeitfenster schliesst sich rasant. Das heisst: Das 1,5-Grad-Ziel ist in Gefahr und bereits in wenigen Jahren überschritten, wenn wir weiterhin CO₂ emittieren wie bisher.

In Südosteuropa klettern die Temperaturen auf teils weit über 40 Grad, der Sommer in der Schweiz ist heiss und trocken: Sind das Szenarien, die so zu erwarten waren?

Ja, diese neuesten Hitzewellen in China, in Süditalien und generell im Mittelmeerraum kommen aus Sicht eines Klimaforschers nicht überraschend. Es ist halt so: Stossen wir weiter Treibhausgase aus, nimmt die Häufigkeit, die Intensität und Dauer solcher Hitzewellen zu – über Land und über dem Meer. Auch starke Niederschläge, Dürreperioden und Waldbrände werden häufiger eintreten. Kommt hinzu, dass es in diesem Jahr eine Sonderheit gibt.

Welche wäre das?

Der globale Klimawandel ist etwas Langfristiges. In diesem Jahr aber findet der Wechsel eines globalen Klimaphänomens statt, das diese Effekte in den kommenden Jahren zusätzlich verstärkt. Wir befinden uns im Übergang von der eher kühlenden La Niña zum eher aufheizenden El Niño. Der Klimawandel wird dadurch in den nächsten Jahren noch beschleunigt.

Auch die Oberfläche der Weltmeere ist deutlich zu warm, stellenweise um bis zu 5 Grad. Was bedeutet diese Entwicklung?

Mit 21,1 Grad wurde im April die weltweit höchste durchschnittliche Meerestemperatur gemessen seit Beginn der Satelliten-Aufzeichnungen. Vor allem im Nordatlantik und im Mittelmeer ist die Oberflächentemperatur sehr hoch. Eine solch starke Hitzewelle gab es im Meer noch nie – und ohne die menschengemachte Klimaerwärmung wäre sie auch nie vorgekommen.

Was sind die Folgen?

Primär hat das schädliche Auswirkungen auf die marinen Ökosysteme. Man hat bereits in früheren Hitzewellen gesehen, dass dies zu einer erhöhten Sterblichkeit von Fischen, Vögeln und Meeressäugern führt, zu Algenteppichen, zum Ausbleichen von Korallen, und ganze Fischgemeinschaften können in kältere Gewässer abwandern. Zusätzlich führt ein warmes Meer zu mehr Verdunstung und damit zu mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Wenn sich diese Feuchtigkeit über Land entlädt, spüren wir das auch in der Schweiz in Form von vermehrten starken Niederschlägen.

3. Juli 2023: Der weltweit heisseste Tag der Geschichte Forschern aus den USA zufolge war der Montag, 3. Juli 2023, der weltweit bislang heisseste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen. Die durchschnittliche globale Temperatur habe 17,01 Grad Celsius erreicht. 05.07.2023

Dann spüren wir die Erwärmung des Mittelmeers bis in die Schweiz?

Genau, und nicht nur in Form von Niederschlägen: Normalerweise hat das Meer eine kühlende Wirkung, doch weil es jetzt so warm ist, fällt diese weg. Dadurch heizt sich auch das Land weiter auf.

Was bedeutet das: Wird jetzt jeder Schweizer Sommer heiss, trocken und gewittrig?

Es gibt natürlich weiterhin Schwankungen, aber ein Sommer wie jetzt wird in den nächsten fünfzig Jahren viel häufiger vorkommen als noch heute.

Gibt es auch hierzulande künftig Temperaturen von 40 Grad und mehr?

Ich denke schon. Unter der Führung der MeteoSchweiz, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, wurde vor fünf Jahren der Bericht «CH 2018» veröffentlicht. Dieser zeigt: Machen wir nichts gegen den Klimawandel, werden Hitzewellen von 40 Grad und mehr in der Schweiz vorkommen. In einem Szenario, in dem die globale Erwärmung auf 2 Grad beschränkt werden kann, sinkt diese Wahrscheinlichkeit markant. Aber generell wird die Intensität und Häufigkeit von Hitzewellen auch hierzulande zunehmen.

Eine andere Meldung aus jüngster Zeit weckt dagegen Hoffnung: Das Ozonloch schliesst sich weiter. Wie konnte hier die Wende gelingen?

Beim Ozonloch hat sich die internationale Gemeinschaft zusammengerauft und den Ausstoss der schädlichen FCKW-Gase verboten. Beim Pariser Klimaabkommen scheint dieser Schulterschluss nicht gelungen zu sein.

Woran liegt’s?

Es gibt wesentliche Unterschiede. FCKWs wurden in einem überschaubaren Sektor der Wirtschaft eingesetzt, etwa als Kältemittel oder in Sprühdosen. Im breiten Anwendungsbereich waren relativ schnell Alternativen gefunden. CO 2 dagegen ist aus der Weltwirtschaft noch nicht wegzudenken.

Ein weiterer Unterschied dürfte sein: Für viele Menschen sind die Folgekosten der Klimaerwärmung immer noch abstrakt. Beim Ozonloch dagegen gab es die Angst vor persönlichen direkten gesundheitlichen Folgen: FCKW zerstört die Ozonschicht, wodurch UV-Strahlen vermehrt zu Hautkrebs und Augenschäden führen könnten.

Nach all den Warnungen, Berichten und Modellen sagen Sie, die Folgen des Klimawandels seien immer noch abstrakt. Ist das aus wissenschaftlicher Sicht frustrierend?

Nun gut: Ich denke, das Bewusstsein für das Problem des Klimawandels ist da. Nur unser persönliches Handeln passen wir nur teilweise an dieses Wissen an. Das kann schon frustrierend sein.

Sprechen Sie eigentlich vom Klimawandel oder von der Klimakrise?

Klimawandel gab es schon immer. Darunter können auch natürliche Phänomene fallen. Wir sind jetzt aber in einer Phase, die vom menschlichen Einfluss auf das Klimasystem geprägt ist. Ich persönlich würde darum eher von Klimaerhitzung sprechen.