Rettungskräfte haben den Mann in kritischem Zustand ins Spital gefahren, kurz darauf ist er verstorben. Keystone

Ein 82-jähriger Mann ist am Donnerstag aus dem Baggersee in Münsingen BE geborgen worden und wenig später verstorben. Ein Unfall steht laut der Kantonspolizei Bern im Vordergrund.

Der 82-jährige Schweizer sei zunächst am Donnerstagvormittag von Drittpersonen aus dem Wasser gezogen worden. Danach hätten ihn Rettungskräfte in kritischem Zustand ins Spital gefahren, schrieb die Polizei am Samstagvormittag in einer Mitteilung.

Trotz den sofortigen Rettungsmassnahmen starb der im Kanton Bern wohnhafte Mann wenig später. Die Behörden klären nun den Unfallhergang ab.

mafr, sda