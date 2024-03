Die Kantonspolizei Aargau hat zahlreiche Schnellfahrer gestoppt. (Symbolbild) sda

Dreizehn Schnellfahrer hat die Kantonspolizei Aargau am Freitagnachmittag bei Würenlos AG gestoppt. Sieben davon durften nicht mehr weiterfahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Aargau hat am Freitag bei Würenlos AG mehrere Schnellfahrer gestoppt.

Auch einen Raser hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Aargau führte am Freitagnachmittag an der Furttalstrasse in Würenlos eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb der Kontrollzeit wurden dreizehn Fahrzeuglenkende angehalten, welche deutlich zu schnell unterwegs waren.

Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhren fünf Autofahrer sowie eine Autofahrerin zwischen 114 km/h und 118 km/h. Nach der Eröffnung der Anzeige an die Staatsanwaltschaft durften diese Fahrzeuglenkenden vorerst weiterfahren.

Fünf weitere Automobilisten und eine Automobilistin wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 120 km/h und 127 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz durften diese PW-Lenker nicht mehr weiterfahren. Ihnen wurden noch vor Ort die Führerausweise, zuhanden des Strassenverkehrsamtes, entzogen.

Mit der Geschwindigkeit von 144 km/h wurde ein 49-jähriger Ford-Lenker gemessen, womit er den Rasertatbestand gemäss dem Strassenverkehrsgesetz erfüllte. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert und eröffnete ein Strafverfahren gegen den Lenker.