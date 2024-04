Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 15.04.2024

Das Wetter am Montag bringt am Vormittag verbreitet Regenschauer, auch Gewitter sind vereinzelt möglich. Eine zweite Kaltfront in der Nacht auf Dienstag läutet eine kühle und wechselhafte Phase ein.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute Montag steigt das Thermometer zwar noch bis auf 19 Grad, vor allem am Morgen kommt es aber verbreitet zu Regenschauern.

Ab morgen wird es dann deutlich kühler: Die Temperaturen sinken auf rund 11 bis 13 Grad.

Auch in den Tagen darauf bleibt das Wetter wechselhaft. Mehr anzeigen

Nach dem sommerlichen Wochenende stellt sich die Wetterlage in der neuen Woche um. Bereits heute Montag sorgt eine erste Kaltfront für Schauer, wie «MeteoNews» mitteilt.

Der Vormittag bringe verbreitet bewölktes Wetter und Schauer, vereinzelt seien auch Gewitter möglich. Am Nachmittag trockne es im Flachland zunehmend ab mit immer mehr auch sonnigen Abschnitten. Das Zürcher Volksfest auf dem Sechseläutenplatz dürfte also vom Regen verschont bleiben. Entlang der Voralpen bleiben die Schauer noch etwas verbreiteter.

In Zürich laufen derzeit die Vorbereitungen für das Sechseläuten. Das Volksfest dürfte vom Regen verschont bleiben. Webcam/Zürich Tourismus

Die Temperatur-Höchstwerte erreichen mit starkem Südwest- bis Westwind verbreitet zwischen milden 17 und 19 Grad.

Bereits in der kommenden Nacht folgt gemäss dem Wetterdienst bereits die nächste Kaltfront. Die Schneefallgrenze sinke dabei von anfänglich rund 1300 Metern auf gut 1000 Meter. Und damit endet auch die Warmphase: Am Dienstag sinken die Temperaturen auf rund 11 bis 13 Grad. Morgen präsentiere sich das Wetter zudem bewölkt und vor allem am Vormittag zeitweise nass.

Auch in den darauffolgenden Tagen bleibt laut «MeteoNews» der wechselhafte und deutlich kühlere Wettercharakter erhalten. Sonnige und regnerische Abschnitte wechseln sich ab. Die Schneefallgrenze liege in der Regel zwischen 700 und 900 Metern. So könne ab einer Höhe von rund 1000 Metern durchaus von einem kleinen Winter-Comeback gesprochen werden.