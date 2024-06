Erst beim Baum kam das Auto zum Stillstand. Kapo Solothurn

Auf der Neuendörferstrasse in Härkingen SO ist es am Sonntagabend zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Dabei hat sich der Autolenker erhebliche Verletzungen zugezogen.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Härkingen SO ist am Sonntagabend ein Auto von der Strasse abgekommen.

Das Auto fuhr erst über einen Bach und prallte dann in einen Baum.

Der Autofahrer wurde erheblich verletzt. Mehr anzeigen

Am Sonntag gegen 22.30 Uhr war ein 19-jähriger Automobilist auf der Neuendörferstrasse, von Neuendorf herkommend, in Richtung Härkingen unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt.

Das Auto kam in der Folge links von der Strasse ab, fuhr über einen Bach und prallte in einen Baum, wo es schliesslich zum Stillstand kam. Der Autolenker hat sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Er wurde von Drittpersonen erstbetreut, bevor er durch eine Ambulanz in ein Spital gebracht wurde.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste mit Hilfe eines Krans geborgen und schliesslich abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses war die Neuendörferstrasse kurzzeitig gesperrt.