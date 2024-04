Der BMW überschlug sich und blieb in den Bäumen stecken. BRK News

In Fahrweid ZH überschlägt sich am Freitagabend ein Auto. Der Fahrer wird nur leicht verletzt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein BMW kommt am Freitagabend in Fahrweid von der Strasse ab.

Der Fahrer wird nur leicht verletzt.

Das automatische Notrufsystem schlug Alarm. Mehr anzeigen

In Fahrweid ZH kommt es am Freitagabend zu einem Unfall mit glimpflichem Ausgang. Kurz nach 19.30 Uhr sei ein Notruf eines automatischen Alarmierungssystems eingegangen, sagt Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich gegenüber BRK News.

Demnach sei die Meldung eingegangen, dass der Airbag eines BMW ausgelöst worden sei. Allerdings habe niemand mit dem Fahrer Kontakt aufnehmen können. Vor Ort habe die Polizei dann festgestellt, dass ein Auto über die Böschung hinuntergefahren sei und sich dabei überschlagen habe. Eine Person sei im Auto eingeklemmt worden.

Die Feuerwehr konnte den Mann (35) schliesslich bergen. Erste Befürchtungen einer schweren Verletzung bestätigten sich nicht. Der Mann sei mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Warum der Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen war, wird durch die Kantonspolizei Zürich, zusammen mit der Staatsanwaltschaft, ermittelt. Spezialisten der Kantonspolizei Zürich sicherten Spuren.

Am Unfallfahrzeug entstand durch den Unfall Totalschaden. Auch an den Bäumen entstand erheblicher Schaden. Wegen des Unfalls musste die Niederholzstrasse in beiden Richtungen bis nach 22 Uhr gesperrt werden.