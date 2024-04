Die Böögg-Verbrennung 2024 wurde abgesagt. Quelle: Screenshot SRF

Weil der Böög wegen starker Windböen am Sechseläuten nicht angezündet werden konnte, wird er nun im Gastkanton Appenzell Ausserrhoden verbrannt. Ort des Geschehens ist Heiden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil es am diesjährigen Sechseläuten zu stark windete, musste die Böög-Verbrennung abgesagt werden.

Nun steht fest, dass der Schneemann am 22. Juni in Appenzell Ausserrhoden verbrannt wird.

Genauer gesagt in Heiden, wie mehrere Medien berichten.

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das Datum für die Verbrennung des Zürcher Bööggs festgelegt. Der Anlass findet am 22. Juni in Heiden statt. Wegen starker Windböen war der Holzstoss am Zürcher Sechseläuten nicht angezündet worden. Nun holt der Gastkanton Appenzell Ausserrhoden den Anlass nach.

Es seien diverse Standorte geprüft worden, teilte die Ausserrhoder Kantonskanzlei am Montag mit. Für Heiden spreche, dass die Gemeinde gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen sei. Zudem gebe es dort Erfahrungen mit grossen Anlässen. Auf der Streuli-Wiese könne der Sicherheitsabstand bei der Verbrennung des Böögg sichergestellt werden.

Geplant sei am Samstag, 22. Juni, ein würdiger Anlass mit den Zürcher Zünften, der heimischen Bevölkerung und Gästen, damit der Winter 2023/2024 «wenn auch mit etwas Verspätung» endgültig verabschiedet werden könne.

Zum ersten Mal wurde am 15. April – mit Ausnahme der Corona-Jahre – der Holzstoss auf dem Sechseläutenplatz in Zürich gar nicht erst angezündet. Die Tradition besagt, je schneller der Kopf des mit Knallkörpern gefüllten Schneemanns aus Stoff und Holz explodiere, desto wärmer werde der Sommer.