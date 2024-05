Brian Keller K. droht Scorp808 – nun kam es zu einer Prügelei. Instagram

Am Mittwochabend soll Ex-Häftling Brian Keller einen Tiktoker verprügelt haben. Schon seit einigen Monaten kam es immer wieder zu Streitereien.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brian Keller soll einen Tiktoker verprügelt haben.

Ein Video des Vorfalls soll die Behauptungen stützen.

Die Fehde schwillt bereits seit längerer Zeit. Mehr anzeigen

In einem dramatischen Bericht auf TikTok behauptet der Influencer Skorp808, dass er kürzlich von seinem Erzfeind, dem ehemaligen Häftling Brian Keller, angegriffen wurde. Giorgio L.* (32), auch bekannt als «Skorp808», erklärte seinen Fans, dass Keller ihn von hinten angegriffen und ihn mit mehreren Faustschlägen verletzt habe.

Ein Video des Vorfalls wurde in einem privaten Telegram-Kanal veröffentlicht, was die Behauptungen des Influencers zu stützen scheint, wie der «Blick» berichtet. «Skorp808» zeigt dabei eine Verletzung an seinem linken Jochbein und berichtet von einem dreifachen Jochbeinbruch.

Wie der Tiktoker gegenüber «20 Minuten» sagt, befinde er sich derzeit im Spital. Keller selbst habe sich in einem zwischenzeitlich wieder gelöschten Video ebenfalls geäussert. «Habt ihr gesehen, wie der Tiktoker rennt. Skorp hat nun einmal kassiert und rennt direkt zur Polizei.» Unklar ist, ob er für die Wunde unter dem Auge des Tiktokers verantwortlich ist.

Gegenüber «20 Minuten» bestätigt die Polizei einen Einsatz im Kreis 9. Es würden derzeit weitere Abklärungen durchgeführt. Das Anwaltsteam von Brian Keller äusserte sich bislang nicht.

Streit schwelt seit Monaten

Der Streit nahm auf Tiktok seinen Anfang. Wie «Skorp808» zuvor sagte, habe er sich mit einem anderen Tiktoker zerstritten, der mit Brian befreundet sei. Der 29-Jährige habe danach begonnen, ihm in den sozialen Medien zu drohen. So soll Brian etwa ein Messer in die Kamera gehalten haben. Laut Brian sei das Ganze aber nur ein Werbegag. «Es ist alles nur Promotion für einen Boxkampf mit ihm», sagte er zuvor zu «Blick».

«Skorp808» hat auf seinem eigenen Profil als Reaktion auf Brians Auftritt vor seiner Wohnung ein Video gepostet, das zeigt, wie Brian auf einer Zürcher Strasse nach ihm ruft und ihn als «H*rensohn» betitelt. Ausserdem teilte er den «Blick»-Artikel von Brians ersten Drohungen und schreibt dazu «Tschau Brian!!!».

Brian Keller gilt nach jahrelanger medialer Aufmerksamkeit für seinen Fall als der berühmteste Häftling der Schweiz. Nach rund 7,5 Jahren wurde Brian Keller am 10. November auf Bewährung aus der Haft entlassen.