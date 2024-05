Der Genfer Autosalon ist definitiv Geschichte

Dieses Bild wirds nicht mehr geben. Die Veranstalter des Genfer Autosalons geben auf. KEYSTONE

Der traditionsreiche Genfer Autosalon ist am Ende. Dies teilten die Organisatoren am Freitag mit. Die Automesse war 1905 ins Leben gerufen worden. Zuletzt hatte sie in diesem Frühjahr in einem kleineren Format stattgefunden.

SDA, smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Veranstalter des Genfer Autosalons teilen mit, dass es die Veranstaltung nicht mehr geben wird.

Der Internationale Autosalon Genf fand seit 1905 jährlich statt. Mehr anzeigen

Eine weitere Ausgabe werde es nicht mehr geben, schrieben die Organisatoren in einer Mitteilung. Sie hätten festgestellt, dass die Automobilindustrie heute nicht mehr unbedingt eine solche Veranstaltung brauche.

Der Autosalon fand in diesem Jahr unter dem Namen Geneva International Motor Show (GIMS) statt. Er feierte in Genf erstmals seit 2019 wieder ein Comeback - allerdings im Kleinformat. Er wurde von elf auf sieben Tage verkürzt. Die Organisatoren hofften dennoch auf rund 200'000 Besucherinnen und Besucher. Vor der Corona-Pandemie waren es noch mehr als 600'000 gewesen.

Der Autosalon fand jeweils Anfang März im Messekomplex Palexpo statt. Er galt lange Zeit als eine der weltweit wichtigsten Automobilfachmessen.