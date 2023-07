Diese Kantone lassen es zum 1. August krachen

Feuerwerk zum 1. August 2022 in Nyon VD. Im Kanton Waadt gilt derzeit ein bedingtes Feuerverbot. Archivbild: Keystone

Starke Niederschläge haben in weiten Teilen der Schweiz die Trockenheit gemindert. Deshalb erlauben viele Kantone in der Deutschschweiz nun ein Feuerwerk zum 1. August. Andernorts wartet man indes noch zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der viele Regen hat die Waldbrandgefahr in der Schweiz entspannt.

Viele Schweizer Kantone geben deshalb grünes Licht für Feuerwerke zum 1. August.

Im Wallis herrscht unterdessen weiter ein absolutes Feuerverbot. Mehr anzeigen

In Teilen des Wallis und von Graubünden warnt der Bund aktuell vor Waldbrandgefahr der Stufen 4 und 5. Auf dem Naturgefahrenportal heisst es dazu: «Generell keine Feuer im Freien» und «Die Anweisungen (Feuerverbote) der lokalen Behörden unbedingt befolgen!».

In anderen Regionen der Schweiz ging hingegen zuletzt so viel Regen nieder, dass sogar der Berg über Brienz GR wieder in Bewegung kam. Des einen Leid ist dabei des anderen Freud: Die Trockenheit ist teils deutlich zurückgegangen. In den meisten Deutschschweizer Kantonen herrscht nur Waldbrandgefahr der Stufe 1 und 2, «keine oder geringe» beziehungsweise «mässige Gefahr».

Diese Kantone erlauben Feuerwerk

Nicht zuletzt Anhänger von Feuerwerken zum 1. August dürfen deshalb in folgenden Kantonen aufatmen, berichtet «20 Minuten»: Appenzell Ausserrhoden, Obwalden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Uri und Zug hätten auf Anfrage bestätigt, dass es wohl keine speziellen Einschränkungen zum Feuerwerk am 1. August geben werde.

Erlaubt seien Feuerwerke ebenfalls in Bern und im Aargau. Zudem hätten das Tessin und der Kanton Graubünden bislang kein Feuerwerksverbot erlassen. Allerdings verbieten zahlreiche Bündner Gemeinden aufgrund regionaler Waldbrandgefahr oder aus Natur- und Tierschutzgründen auf das Abbrennen von Feuerwerk.

Hier wird noch entschieden

Kein definitiver Entscheid sei bislang im Kanton Zürich getroffen worden. Eine Sprecherin erklärte «20 Minuten», dass der Kanton Zürich ohnehin nur ein Verbot im Wald und Waldesnähe verhängen könne. Ein generelles Feuerverbot im Freien sei nur den Gemeinden möglich.

Basel will laut dem Bericht noch diese Woche entscheiden, wie es beim Feuerwerk weitergehen soll. Die Kantone Luzern und Solothurn würden ihre Entscheidung davon abhängig machen, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt.

Verbote im Wallis

Im Wallis, wo die höchste und zweithöchste Gefahrenstufe gilt, herrscht unterdessen ein striktes Feuer- und damit auch Feuerwerksverbot. In den Kantonen Waadt und Genf gilt so weit ein bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe.