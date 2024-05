Explosion in Gebäude – Grosseinsatz läuft

Die Polizei Basel-Landschaft rückte zu einem Einsatz in Bubendorf aus. (Symbolbild) sda

In Bubendorf BL ist es am Montag zu einer Explosion gekommen. Ein Grosseinsatz läuft.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bubendorf BL ist es am Montag zu einer Explosion gekommen.

Ein Grosseinsatz läuft. Mehr anzeigen

Bei einer Explosion in einem Industriegebäude in Bubendorf BL wurden am Montag offenbar mehrere Personen verletzt. Das berichtet «Baseljetzt». Laut dem Portal seien Helikopter, Feuerwehr und auch Krankenwagen vor Ort. Auch die Polizei sei vor Ort.

Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

