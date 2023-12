Polizei fasst tatverdächtigen Mann

Fieberhafte Suche nach dem Todesschützen von Sitten Strassensperre in Sitten: Nachdem auf einem Parkplatz in der Rue Oscar-Bider am Morgen des 11. Dezember 2023 Schüssen gefallen und zwei Personen getötet worden sind, jagt die Walliser Kantonspolizei den Schützen. Bild: KEYSTONE An verschiednen Orten in der Stadt wurden Kontrollpunkte eingerichtet, die von zum Teil schwer bewaffneten Polizisten besetzt sind. Bild: EPA Auch die Autobahn wird kontrolliert: Auf der A9 hat sich entsprechend ein Stau gebildet. Auch kleinere Ausfallstrassen sind gesperrt worden. Die Polizei fahndet nach einem 36-Jährigen, der in einem grauen Peugeot 206 Cabriolet unterwegs sein soll. Bild: AP Am Nachmittag teilt die Kantonspolizei mit, sie habe den mutmasslichen Täter gefasst. Bild: KEYSTONE Fieberhafte Suche nach dem Todesschützen von Sitten Strassensperre in Sitten: Nachdem auf einem Parkplatz in der Rue Oscar-Bider am Morgen des 11. Dezember 2023 Schüssen gefallen und zwei Personen getötet worden sind, jagt die Walliser Kantonspolizei den Schützen. Bild: KEYSTONE An verschiednen Orten in der Stadt wurden Kontrollpunkte eingerichtet, die von zum Teil schwer bewaffneten Polizisten besetzt sind. Bild: EPA Auch die Autobahn wird kontrolliert: Auf der A9 hat sich entsprechend ein Stau gebildet. Auch kleinere Ausfallstrassen sind gesperrt worden. Die Polizei fahndet nach einem 36-Jährigen, der in einem grauen Peugeot 206 Cabriolet unterwegs sein soll. Bild: AP Am Nachmittag teilt die Kantonspolizei mit, sie habe den mutmasslichen Täter gefasst. Bild: KEYSTONE

Am Montag hat eine Person an zwei verschiedenen Orten in der Stadt Sitten mehrere Schüsse abgegeben. Zwei Personen starben, eine weitere wurde verletzt. Der mutmassliche Täter wurde erst am Nachmittag gefasst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagmorgen schoss ein Mann in Sitten auf mehrere Personen. Zwei Personen starben, eine weitere wurde verletzt.

Er habe seine Opfer nach ersten Erkenntnissen gekannt.

Die Polizei fahndete nach einem 36-Jährigen und hat dessen Bild veröffentlicht.

Die Kantonspolizei Wallis ist mit einem Grossaufgebot in der Stadt Sitten sowie im ganzen Kantonsgebiet im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, wurde er am Nachmittag gefasst. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen schoss ein Mann in Sitten aus bislang unbekannten Gründen auf mehrere Personen. Zwei Personen starben, eine weitere wurde verletzt, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Wie die Polizei nun weiter mitteilt, konnte der mutmassliche Schütze dank des eingesetzten Polizeidispositivs von Agenten der Interkommunalen Polizei von Crans-Montana VS angehalten werden, als er sich um 15:43 Uhr in der Region St-Léonard aufhielt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er verhaftet.

Fluchtweg: Weit ist der mutmassliche Täter nicht gekommen. Google Maps

Auch über die Opfer gab die Polizei mehr Details bekannt. So handelt es sich bei den beiden Toten um eine 34-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann. Beide waren Walliser und im Mittelwallis wohnhaft.

Beim verletzten Opfer handelt es sich um eine Walliserin (49), die in der Region wohnt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Mordes subsidiär der vorsätzlichen Tötung eröffnet.

Chronologie des Tathergangs

Um 7.15 Uhr ging bei der Zentrale der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation ein Anruf ein, wonach auf einem Parkplatz in der Rue Oscar-Bider in Sitten eine Person verletzt worden sei. Dabei handelte es sich um eine Frau, die eine tödliche Schussverletzung erlitten hatte. Einige Minuten später wurde auch ein Mann erschossen, während eine Frau ebenfalls durch einen Schuss verletzt wurde.

Die Kantonspolizei habe nach Meldungseingang sofort ein Dispositiv eingerichtet, um den Täter festzunehmen. Gemäss Polizei kannte der Täter seine Opfer.

Die Familien der Opfer wurden von der Polizei informiert und mit psychologischen Unterstützung betreut.

Die Polizei fahndete nach einem 36-Jährigen und hat dessen Bild veröffentlicht. Personen, die Angaben zu diesem Mann machen können, wurden gebeten, sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

In einem Nachtrag gab die Polizei bekannt, dass der mutmassliche Täter am Steuer seines Autos, einem Peugeot 206 Cabriolet, in der Farbe Grau metallic, mit dem Kennzeichen VS 469 678, fahren könnte.

Schiesserei in einem Malergeschäft

Gemäss «Le Nouvelliste» soll es in einem Gipserei- und Malereibetrieb in Ronquoz sowie im Quartier Potences zu einer Schiesserei gekommen sein. Ein Mitarbeiter der Firma sagt zu «Blick», bei den Opfern handle es sich um Angestellte. Mehr wolle er derzeit «aus Respekt für alle Betroffenen» nicht sagen. Die Polizei bestätigte dies bis anhin nicht.

Polizisten mit Maschinenpistolen stehen seit dem Montagmorgen an mehreren Punkten in der Stadt, berichtet das Oberwalliser Lokalmedium «Pomona».

Auf der Plattform X bestätigt die Kantonspolizei einen Polizeieinsatz in der Stadt sowie im gesamten Kantonsgebiet.

Sitten: Polizeieinsatz im Gange



Am frühen Morgen des 11.12.2023 hat die Kantonspolizei in der Stadt Sitten sowie im gesamten Kantonsgebiet umfangreiche Mittel eingesetzt.



Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt erteilt. pic.twitter.com/deJrJntyVf — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) December 11, 2023

