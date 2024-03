SBB verweigert Kunden neues Abo – sogar Mitarbeiter verwirrt

Alliance Swisspass lancierte mit dem Halbtax Plus eine neue Möglichkeit der ÖV-Nutzung. (Archivbild) sda

Rund 70'000 Personen in der Schweiz sind bereits mit dem Halbtax Plus unterwegs. Doch das Abo lässt sich nicht aufladen, wenn noch Guthaben auf der Karte ist. Ein Betroffener erzählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SBB haben mit dem Halbtax Plus ein neues Abo lanciert.

Doch dieses lässt sich nicht erneut aufladen, wenn noch Guthaben drauf ist.

Alliance Swisspass kennt das Problem und arbeitet an einer Lösung. Mehr anzeigen

Seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember haben die SBB das neue Halbtax Plus im Angebot. Das Halbtax Plus richtet sich an Reisende, die oft mit dem Halbtax unterwegs sind und den ÖV möglichst flexibel nutzen wollen.

Die Überlegung: Jedes Halbtax Plus wird mit einem bestimmten Betrag aufgeladen. Dazu erhält man, sofern man das Guthaben innert eines Jahres aufbraucht, einen Bonus. Mit einem Einsatz von 1500 Franken kann man beispielsweise Billette für 2000 Franken kaufen.

Doch jetzt sorgt das Guthaben für Probleme, wie der «Tagesanzeiger» schreibt. Lukas Fierz, ehemaliger Grünen-Nationalrat, stiess an die Grenzen der Bürokratie. Er habe noch 29.40 Franken auf seinem Halbtax Plus übrig gehabt, sein Billett hätte jedoch 31.20 Franken gekostet. Deshalb habe er sich ins Reisezentrum begeben, um dort sein Guthaben aufzuladen.

Auch SBB-Beamter war verwirrt

Das sei aber nicht möglich gewesen. Der Beamte hinter dem Schalter habe ihm gesagt, das gehe erst, wenn das gesamte alte Guthaben aufgebraucht sei. Heisst: Fierz hätte genau ein Billett für 29.40 Franken finden müssen – praktisch ein Ding der Unmöglichkeit.

Auch der SBB-Schalterbeamte sei verwirrt gewesen, habe sich bei der Zentrale in Bern informiert. Dort hiess es, man kenne das Problem zwar, könne es aber derzeit nicht lösen. Fierz solle es in einigen Monaten erneut versuchen.

Die für das Halbtax Plus zuständige Alliance Swisspass sagt gegenüber dem «Tagesanzeiger», man kenne das Problem. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung.» Es handle sich um «Anfangsschwierigkeiten», man erwarte, «dass der geplante Zielzustand baldmöglichst umgesetzt ist». Wann genau dies der Fall sei, sei jedoch derzeit noch nicht klar.

Stornierung und neues Abo

Für Lukas Fierz haben die SBB eine Lösung gefunden. Sein altes Halbtax Plus wurde storniert, er erhält den Restbetrag zurück. In der Zwischenzeit kann sich der ehemalige Nationalrat ein neues Abo kaufen.

Dennoch kann Fierz nicht richtig glauben, dass die SBB und Alliance Swisspass das Problem nicht vor der Lancierung entdeckt haben. «Da lege ich 1500 Franken auf den Tisch, um mir ein neues Halbtax plus zu kaufen, aber die SBB nehmen das Geld nicht.»

