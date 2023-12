Alliance Swisspass lanciert Halbtax Plus für flexibles Reisen Auf den Fahrplanwechsel Mitte Dezember lanciert Alliance Swisspass mit dem Halbtax Plus ein neues Angebot für öV-Nutzende. Das neue Abo wird in drei verschiedenen Guthabengrössen angeboten. Reisende sollen von einem Bonus ohne finanzielles Risiko profitieren können. 06.12.2023

Der Fahrplanwechsel vom 10. Dezember bringt auch ein neues Angebot für ÖV-Reisende: das Halbtax Plus. Das neue Abo wird in drei verschiedenen Guthabengrössen angeboten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab dem 12. Dezember ist das neue Halbtax Plus erhältlich.

Das neue Abo für den öffentlichen Verkehr wird in drei verschiedenen Guthabengrössen angeboten.

Reisende zahlen einen bestimmten Betrag ein und erhalten darauf einen Bonus: Wer zum Beispiel ein Halbtax-Plus-Abo im Wert von 1000 Franken kauft, zahlt dafür nur 800 Franken.

Die ÖV-Branche will damit laut eigenen Angaben für jene Leute attraktiver werden, die den ÖV möglichst flexibel nutzen wollen. Mehr anzeigen

Auf den Fahrplanwechsel Mitte Dezember hin lanciert Alliance Swisspass mit dem Halbtax Plus ein neues Angebot für Kund*innen des öffentlichen Verkehrs. Das neue Abo wird in drei verschiedenen Guthabengrössen angeboten. Reisende sollen von einem Bonus ohne finanzielles Risiko profitieren können.

Das Halbtax Plus sei zwischen dem Generalabonnement und dem Halbtax anzusiedeln und richte sich an Reisende, die oft mit dem Halbtax unterwegs seien und den ÖV möglichst flexibel nutzen wollten, hiess es in der Medienmitteilung vom Mittwoch.

Mehr Guthaben, als du einzahlst

Reisende zahlen einen bestimmten Betrag ein und erhalten im Gegenzug einen Bonus. Wer beispielsweise ein Halbtax Plus 1000 löst, zahlt 800 Franken ein und erhält einen Bonus von 200 Franken. Das Gesamtguthaben beträgt 1000 Franken. Jugendliche unter 25 Jahren zahlen nur 600 Franken ein und erhalten 400 Franken Bonus für das gleiche Abo.

Als weitere Angebote gibt es ein Halbtax Plus 2000 und eines Plus 3000. Das Guthaben ist maximal ein Jahr gültig. Es kann genutzt werden, um Billette, Tageskarten, Klassenwechsel, Velo- und Hundefahrausweise sowie Sitzplatzreservationen zu kaufen.

Falls der eingezahlte Betrag vor Ablauf der Jahresfrist aufgebraucht wird, können Kundinnen und Kunden während der Laufzeit des aktuellen Guthabens eine neue Einzahlung vornehmen. Wer den bezahlten Betrag nicht aufbraucht, erhält den Restbetrag nach Ende des Vertragsjahres zurück. Es besteht damit laut Mitteilung kein finanzielles Risiko und kein Nutzungszwang.

Flexiblere Kundschaft im Blick

Die ÖV-Branche gehe mit dem Halbtax Plus auf die veränderten Kundenbedürfnisse ein, schreibt Alliance Swisspass. Der Gebrauch des ÖV verlagere sich immer mehr hin zu unregelmässiger und flexiblerer Nutzung, dadurch seien Einzeltickets in den letzten Jahren beliebter geworden.

«Wir können Einzelreisekunden ein attraktives ÖV-Angebot anbieten und sogleich den ÖV für alle bezahlbar halten», sagte Helmut Eichhorn, Geschäftsführer der Alliance Swisspass.

Beim Halbtax Plus handle es sich um ein Produkt der gesamten Branche mit Gültigkeit auf nationaler und regionaler Ebene. Das Halbtax Plus kann ab dem 12. Dezember in den Reisezentren und online erworben werden. Einsetzbar ist das neue Abo-Angebot im SBB-Webshop und der SBB-Mobile-App.

Veronique Stephan von der SBB und Helmut Eichhorn, Geschäftsführer Alliance SwissPass, stellen das neue Abonnement Halbtax Plus vor. Keystone

SDA, gbi