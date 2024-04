Haben Schweizer Dschihadisten einen Anschlag geplant?

In einem Chat sollen vier Jugendliche einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Quelle: Monika Skolimowska/dpa/Themenbild

In Nordrhein-Westfalen sitzen vier Jugendliche in Untersuchungshaft. Nun wird bekannt, dass sie mit Schweizer Dschihadisten in Kontakt standen.

aru Alex Rudolf

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Nordrhein-Westfalen wurden vier Jugendliche verhaftet, die einen Anschlag im Namen des IS geplant haben sollen.

Sie sollen auch in Kontakt mit Dschihadisten aus der Schweiz gestanden haben.

Weiter sollen sie dabei sein, einen Anschlag in der Schweiz zu planen. Mehr anzeigen

Am Freitag verhaftete die deutsche Polizei vier Jugendliche. Diese stehen unter Verdacht, im Namen der Terrormiliz IS mehrere Attacken auf öffentliche Veranstaltungen und die Polizei geplant zu haben. Dies berichtet «20 Minuten».

Besagte Jugendliche seien zwischen 15 und 16 Jahre alt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul gab bekannt, dass die Anschläge über Chats geplant worden waren.

Dabei sei es auch um die Beschaffung von Schusswaffen gegangen, wobei die verhafteten Jugendlichen auch in Kontakt mit Komplizen aus der Schweiz gestanden haben sollen.

Die «eidgenössischen Dschihadisten» – so werden sie genannt – hätten ein Teil des Anschlags in Nordrhein-Westfalen sein sollen, heisst es weiter. Doch hätten sie Vorbehalte gehabt und einen Anschlag in der Schweiz geplant.