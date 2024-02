Jäger erschiesst angeleinten Hund vor Augen der Besitzerin

Die Polizei hat ein Foto des Tatorts veröffentlicht. Kapo Graubünden

Ein Jäger schoss am späten Samstagabend in Sedrun GR auf einen angeleinten Hund. Er traf ihn tödlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstagabend hat ein Jäger in Sedrun GR einen angeleinten Hund vor den Augen der Besitzerin erschossen.

Die Polizei hat einen 79-jährigen Anwohner ausfindig gemacht, der den Schuss gestanden hat.

Die genaueren Umstände der Tat werden noch abgeklärt. Mehr anzeigen

Eine Frau führte am Samstag nach 23 Uhr auf einer Quartierstrasse in Sedrun GR ihren Hund aus, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilt. Plötzlich sei ein Schuss ertönt und der vor ihr an der Leine entlang eines Wiesenbords gehende Hund zusammengesackt.

Die Besitzerin habe im Anschluss die Polizei informiert. Diese habe noch in derselben Nacht einen 79-jährigen Anwohner ausfindig gemacht.

Der Verdächtige gab zu, den Schuss abgegeben zu haben. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Wildhut die genauen Umstände dieses Fehlabschusses ab.

Beim erschossenen Tier handelt sich um eine 10 Monate alte Weimaraner-Hündin, wie die Kapo Graubünden auf Anfrage von blue News bekannt gibt. Weitere Details würden erst nach Abschluss der Ermittlungen veröffentlicht.