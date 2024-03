Die Walliser Polizei musste am Wochenende weitere Todesopfer bergen. (Symbolbild) sda

Im Kanton Wallis wurden neben dem Grossereignis an der Tete Blanche zwei weitere Personen am Wochenende vermisst. Beide konnten nur noch tot geborgen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei grosse Suchaktionen hielten die Walliser Polizei auf Trab.

Neben dem Skitouren-Drama wurden zwei weitere Personen vermisst.

Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Mehr anzeigen

Am vergangenen Wochenende wurden der Kantonspolizei Wallis neben dem Skitouren-Drama an der Tête Blanche mit mindestens fünf Toten zwei weitere Vermisstenfälle gemeldet. In beiden Fällen wurden in Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee, der KWRO und Partnerorganisationen grossangelegte Suchaktionen durchgeführt.

Am Freitagabend wurde eine 62-jährige Schweizerin nach einem Ausflug in der Region «Pfynwald» als vermisst gemeldet. Nach einer intensiven Suchaktion der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, der Schweizer Armee und der Regionalpolizei Leuk-Leukerbad konnte die Frau am Samstag leblos aufgefunden werden.

Gleichzeitig war in der Gemeinde Saint-Léonard ein 47-jähriger Schweizer als vermisst gemeldet. Der Mann, welcher von einer Bike-Tour nicht nach Hause zurückgekehrt war, konnte ebenfalls am Samstag in der Nähe der «Bisse du Sillonin» nur noch tot geborgen werden.

Die Staatsanwaltschaften der Ämter Oberwallis und Mittelwallis haben für die Klärung der Umstände, welche zum Tode der Opfer geführt haben, Untersuchungen eingeleitet.