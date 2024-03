Fünf Vermisste aus einer Familie: «Sie haben alles gemacht, um sich zu schützen»

Nahe Sion steigen am 10. März Helikopter zur Suche nach den sechs Vermissten auf: Insgesamt waren sechs private Rettungshelikopter und zwei Super Puma der Armee im Einsatz. KEYSTONE

Fünf Skitourengänger sind tot an der Tête Blanche geborgen worden. Nach einem weiteren Vermissten wird gesucht. Die Identität von einem der Opfer steht jetzt offenbar fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag 9. März sind sechs Skitourengänger von Zermatt aus Richtung Arolla aufgebrochen, die später als vermisst gemeldet wurden.

Eine gross angelegte Suchaktion wurde am 10. März durch schlechtes Wetter behindert.

Am Samstag um 17.19 Uhr hatte sich eine Person aus der Gruppe bei den Rettern gemeldet, die daraufhin im Gebiet der Tête Blanche suchten.

Fünf Skitourengänger wurden am Abend tot geborgen.

Die Suche nach einem sechsten Vermissten hält an.

Fünf der sechs Vermissten stammen aus einer Walliser Familie. Die sechste Person ist ein Bekannter aus Freiburg.

Ab 9.30 Uhr informiert die Walliser Kantonspolizei.

Update 12.30 Uhr: Laut «Blick» handelt es sich bei einem der Opfer um einen 30-Jährigen, der erst vor zwei Wochen seinen Job als Gemeinderat von Vex VS angetreten hat. «Es ist ein riesiges Drama, einen Kollegen des Gemeinderats zu verlieren», sagt Gemeindepräsident Sébastien Menoud. «Wir sind in Gedanken bei ihm, seiner Familie und seinem Umfeld.»

Update 13 Uhr: «Das Bild, welches wir vorgefunden haben, war unschön», sagt Anjan Truffer von Air Zermatt, der bei der Suche nach den Vermissten dabei war, dem «Walliser Boten». «Wir haben gesehen, dass die Skitourengänger versuchten, eine Höhle zu bauen und sich vom Wind zu schützen.» Die Opfer seien wohl vom Sturm überrascht worden und «orientierungslos in der Höhe erfroren».

Die Todesursache der fünf am Wochenende in den Walliser Alpen ums Leben gekommenen Skitourengänger ist noch unklar. Ob die Alpinisten erfroren oder durch eine Lawine starben, kann laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung zu den genauen Umständen des Dramas eingeleitet, sagte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Montagvormittag an einer Medienkonferenz in Sitten. Auch sei die formelle Identifikation der Opfer noch im Gange.

Bekannt sei, dass fünf der Skitourengänger zu einer Walliser Familie gehörten und ein Opfer aus der Stadt Freiburg komme, sagte Polizeikommandant Christian Varone. Gemäss früheren Angaben der Polizei waren die Alpinisten im Alter zwischen 21 und 58 Jahren.

«Wir suchen im Gebiet rund um die Tête Blanche»

Die Suche nach der vermissten sechsten Person geht weiter. «Wir suchen im Gebiet rund um die Tête Blanche» sagte Varone. Nach dem Eingang des Alarms hätten alle beteiligten Einsatzkräfte das Menschenmögliche versucht, um die Vermissten zu retten, sagte Varone weiter.

Die extreme Wetter, verbunden mit schlechter Sicht und Lawinengefahr, habe es jedoch über eine lange Zeit verunmöglicht, dass die Retter nach der Lokalisierung zu den Vermissten vordringen konnten. Die Temperaturen seien extrem niedrig gewesen.

Die sechs Skitourengänger waren am Samstag zu einer Tour von Zermatt nach Arolla VS aufgebrochen. Am späten Samstagnachmittag ging bei der Rettungsorganisation ein Alarm ein. Fünf von ihnen wurden am späten Sonntagabend im Gebiet des Bergs Tête Blanche auf einer Höhe von 3500 Metern leblos aufgefunden.

Die Pressekonferenz im Ticker:

10 Uhr Ende der Pressekonferenz

9.53 Uhr Kaum Hoffnung für letzte vermisste Person Varone sagt, Retter würden weiter im Gebiet der Tête Blanche nach einer Person suchen. Er halte es jedoch «nicht für realistisch», dass der oder die Betroffene überlebt hat. Fredy-Michel Roten, Direktor der kantonalen Walliser Rettungsorganisation KWRO, während der heutigen Pressekonferenz in Sion. KEYSTONE

9.47 Uhr Was ist mit Ausrüstung und Temperaturen? Pilloud kann auch nichts über die Ausrüstung der Gruppe sagen. Varone betont, dass die Temperaturen auf dem Berg sehr tief waren. Haben sich die Vermissten eine Schneehöhle gebaut? «Sie haben alles gemacht, um sich zu schützen», antwortet Varone. Von links: Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud, Polizeikommandant Christian Varone und Fredy-Michel Roten, Direktor der kantonalen Walliser Rettungsorganisation KWRO.

9.43 Uhr Wie sind die Personen gestorben? Über die Todesursache kann Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud noch keine Angaben machen: «Im Moment haben wir gar keine Ahnung.» Die Ermittlungen laufen, ergänzt Varone.

9.40 Uhr Fünf Personen stammen aus einer einzigen Walliser Familie, ein Mann aus der Stadt Freiburg Die Polizei steht und stand das ganze Wochenende im Kontakt mit den Angehörigen der Gruppe. Dank der GPS-Signale der Handys der Vermissten war es den Rettungskräften möglich, die Gruppe zu orten. Polizeikommandant Christian Varone.

9.37 Uhr «Katastrophale» Witterungsverhältnisse Die meteorologischen Bedingungen seien am Samstagmorgen noch gut gewesen, dann aber schnell «katastrophal» geworden: Schlechte Sicht, hohe Lawinengefahr – beides bedingt durch einen starken Föhnsturm.

9.34 Uhr Gruppe brach am Samstagmorgen auf Varone beginnt mit der Chronologie der Ereignisse: Die sechs Skitourengänger seien am Samstagmorgen in Zermatt aufgebrochen. Lage des Tête Blanche. Google Earth

9.31 Uhr Beginn der Pressekonferenz Die Kantonspolizei habe mit allen Angehörigen über das ganze Wochenende in Kontakt gestanden, sagt Polizeikommandant Christian Varone. Die Gruppe war am Samstagmorgen in Zermatt aufgebrochen.

Pressekonferenz ab 9.30 Uhr Die Kantonspolizei Wallis will die Medien ab 9.30 Uhr bei einer Pressekonferenz weiter informieren.

Fünf der sechs vermissten Skitourengänger sind im Gebiet des Bergs Tête Blanche im Kanton Wallis am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Die Suche nach dem sechsten Vermissten wird fortgesetzt, wie die Kantonspolizei Wallis heute am frühen Morgen mitteilte.

Drei Rettungskräfte und ein Polizist seien am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Nähe der Dent-Blanche-Hütte abgesetzt worden, teilte die Walliser Kantonspolizei weiter mit. Gegen 21.20 Uhr erreichten sie demnach das Gebiet der Tête Blanche, wo sie rasch fünf der sechs seit dem Vortag vermissten Personen ohne Lebenszeichen entdeckten.

Die Gruppe befand sich auf der Skitourenroute zwischen Zermatt und Arolla. Die Tête Blanche liegt auf halbem Weg zwischen den beiden Ortschaften. Bei den Vermissten handelt es sich laut Polizei um fünf Walliser und eine Person aus dem Kanton Freiburg, alle im Alter zwischen 21 und 58 Jahren.

Wetter behindert Suche

Seit der Vermisstenmeldung waren gemäss der Polizei alle Rettungsteams auf beiden Seiten der Route alarmiert. Es würden zahlreiche technische Mittel zur Lokalisierung der Skitourengänger eingesetzt, hiess es. Am Samstag um 17.19 Uhr gelang es laut der Polizei einem Mitglied der Gruppe, die Rettungskräfte zu erreichen, woraufhin diese die Skitourengänger im Gebiet der Tête Blanche lokalisieren konnten.

Der Sturm auf der Alpensüdseite und die Lawinengefahr verhinderten am Samstag, dass sich Helikopter und Rettungskolonnen dem Gebiet nähern konnten, wie es am Sonntag weiter hiess.

Am Sonntag standen neben den Rettungskräften der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) und der Luftwaffe der Armee die verschiedenen Spezialeinheiten der Kantonspolizei, darunter auch die Mitglieder der Berggruppe und der Technik und Telekommunikation, im Einsatz.