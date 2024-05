Das Boot strandete und blieb liegen. Kantonspolizei Schwyz

Mitten in der Nacht strandet am Samstag ein Kapitän mit seinem Motorboot in Wangen. Er war deutlich zu schnell unterwegs.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mitten in der Nacht strandet am Samstag ein Kapitän mit seinem Motorboot in Wangen.

Er war deutlich zu schnell unterwegs. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Samstag strandete ein 31-jähriger Schiffsführer mit seinem Boot in Wangen.

Er beabsichtigte von Rapperswil nach Schmerikon zu fahren. Dabei fuhr er kurz nach 1 Uhr in Wangen zu schnell innerhalb der Uferzone und durch eine gesperrte Wasserfläche. Anschliessend kam es zu einem Selbstunfall und das Boot strandete auf dem Festland.

Verletzt wurde niemand. Für die Bergung des Bootes wurde der Seerettungsdienst Schmerikon beigezogen. Der Bootsführer steht in Verdacht, das Schiff in nicht fahrfähigem Zustand gesteuert zu haben.