Hier sieht man Jörg Bucherer bei der Eröffnung eines neuen Ladens im August 2017. KEYSTONE

Der Luzerner Uhren-Patron Jörg Bucherer ist tot. Der 87-Jährige soll am Montag gestorben sein, wie mehrere Quellen berichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Luzerne Uhren-Patron Jörg Bucherer ist im Alter von 87 Jahren am Montagabend gestorben.

Bucherer führte die gleichnamige Uhrenmarke Bucherer AG seit 1977 und machte das Unternehmen zur Weltmarke.

Der Umsatz, des weltgrössten Uhren- und Schmuckhändlers wird auf 1,8 Milliarden Franken geschätzt. Mehr anzeigen

Kurz nach dem Verkauf seiner Juwelier- und Uhrenkette an Rolex ist Jörg Bucherer gestorben. Der 87-Jährige ist am Montagabend verstorben, wie das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur «AWP» einen Bericht der «Handelszeitung» bestätigte.

Die Uhrenmarke Bucherer AG wurde im Jahr 1888 gegründet. Jörg Bucherer übernahm das Familienunternehmen 1977 von seinem Vater und führte es zum Erfolg. Der Umsatz, des weltgrössten Uhren- und Schmuckhändlers wird auf 1,8 Milliarden Franken geschätzt.

Jörg Bucherer hinterlässt gemäss «Bilanz» ein beträchtliches Vermögen von rund 2,2 Milliarden Franken. Dazu komme ein unbekannter Betrag, der ihm durch den Verkauf des Unternehmens an Rolex zufloss.

Jörg Bucherer blieb kinderlos. «Sein Vermögen dürfte grösstenteils einer Stiftung zufliessen», schreibt die «Handelszeitung».