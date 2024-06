Im Kanton Schwyz ist im Herbst 2023 ein Luchs ohne Bewilligung geschossen worden. Symbolbild: Keystone

Im Herbst 2023 ist in Vorderthal SZ illegal ein Luchs geschossen worden. Nun hat die Polizei den mutmasslichen Schützen verhaftet.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Schwyz hat einen 57-Jährigen festgenommen, der mutmasslich illegal einen Luchs geschossen hat.

Die Tat ereignete sich bereits im Herbst 2023. Mehr anzeigen

Am Freitag, 17. November 2023, ging bei der Polizei die Meldung ein: In Vorderthal SZ sei in den vorangegangenen Tagen ein Luchs illegal abgeschossen worden.

Nach intensiven Ermittlungen zusammen mit dem Amt für Wald und Natur hat ist in der Zwischenzeit ein 57-jähriger Mann als mutmasslicher Täter eruiert worden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilt.

Der Beschuldigte muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten.