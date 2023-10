Marco Rima (r.) reisst sich das Mikrofon vom Leib und verlässt das Studio. Neben ihm die Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt. Bild: Screenshot Pilatus Today

Der Komiker, der zuletzt vor allem mit Corona-kritischen Auftritten und Videos Aufsehen erregte und nun für den Kanton Zug in den Ständerat nach Bern will, verliert in einer Politsendung die Contenance und stürmt aus dem Studio.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Aufzeichnung einer Diskussionssendung mit anderen Zuger Ständeratskandidat*innen hat der Komiker und parteilose Corona-Massnahmengegner Marco Rima vorzeitig das Studio verlassen.

Dem 62-Jährigen passte unter anderem die Gesprächsführung nicht.

Die Aufforderung des Moderators, gewisse Aussagen für einen Trailer der Sendung in kürzerer Form zu wiederholen, brachte Rima vollends aus der Fassung.

Der Komiker hat zuletzt vor allem mit Corona-kritischen Auftritten und Videos Aufsehen erregt.

Er will nun für den Kanton Zug in den Ständerat nach Bern. Mehr anzeigen

Moderator Armin Camenzind hatte zuvor Rima in die Schranken gewiesen, als sich die Diskussion um die Themen Wissenschaft und Erderwärmung drehte: «Sie sind der Comedian, aber ich moderiere.»

Vollends auf die Palme brachte Rima schliesslich die Aufforderung des Moderators, gewisse Aussagen für einen Trailer der Sendung in kürzerer Form zu wiederholen. Man solle doch einfach seine erste Antwort zusammenschneiden, schnaubte Rima.

Weitere Massnahmenkritiker unter Kandidaten

Der Komiker und parteilose Corona-Massnahmengegner Rima ist einer von neun Kandidierenden, die im Kanton Zug am 22. Oktober für die Ständeratswahlen kandidieren. Im TV-Studio ebenfalls präsent waren die Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt und FDP-Ständerat Matthias Michel, die auch antreten.

Weiter kandidieren Ständerat Peter Hegglin (Mitte), SVP-Kantonalpräsident Thomas Werdner, die Quereinsteigerin Kim Weber von der GLP, Stefan Thöni der Zuger Kleinpartei für Rationale Politik, Allgemeine Menschenrechte und Teilhabe (Parat) und die beiden Kandidaten der massnahmenkritischen Bewegung Aufrecht, Adi Hadodo und René Zimmermann.