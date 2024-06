Die Polizei Basel-Landschaft informierte am Montag. sda

Ein Töfffahrer (28) ist in Hölstein BL tödlich verunglückt. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Töfffahrer (28) ist in Hölstein BL tödlich verunglückt.

Er verlor in einer Kurve die Kontrolle. Mehr anzeigen

Am frühen Sonntagabend ist ein 28-jähriger Motorradfahrer in Hölstein BL bei einem Selbstunfall tödlich verletzt worden. Er hatte kurz vor einer Linkskurve aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr auf der Bennwilerstrasse. Der Motorradlenker habe beim Unfall schwerste Verletzungen erlitten und mit dem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden müssen. Dort erlag er gemäss Communiqué seinen Verletzungen.

dosp, sda