Ein First Class Flug der Swiss: Mit diesem Luxus reisten auch die beiden Ratspräsidenten nach New York. KEYSTONE

Die beiden Ratspräsidenten durften kürzlich in der First Class nach New York fliegen. Normalerweise gibts nur die Business Class für die Parlamentarier.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die beiden Ratspräsidenten durften kürzlich in der First Class nach New York fliegen.

Normalerweise gibts nur die Business Class für die Parlamentarier*innen. Mehr anzeigen

Nationalratspräsident Eric Nussbaumer (63, SP) erlebte kürzlich einen unerwarteten Luxusmoment in der Luft, als ihm die Swiss-Crew ein Gratis-Upgrade in die erste Klasse anbot. Dieses Angebot nahm er jedoch nur an, wenn auch Ständeratspräsidentin Eva Herzog (62) davon profitieren würde, berichtet die «NZZ».

Zusammen mit anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern flogen sie im März nach New York und Washington, um den Uno-Hauptsitz zu besuchen und Vertreter der US-Regierung zu treffen. Normalerweise reisen Parlamentarier auf Flügen über vier Stunden auf Staatskosten in der Business Class.

Warum die Ratspräsidenten ein Upgrade erhielten, bleibt unklar. Die Swiss betont, dass solche Upgrades gemäss klaren Vorgaben vergeben werden und niemand bevorzugt werde. Nussbaumer und Herzog erklären, das Angebot habe sich aus «betrieblichen Gründen» ergeben. Genauer gingen sie nicht darauf ein.

Skitickets abgeschafft

Gemäss dem Bericht haben die Steuerzahler nichts für das Upgrade bezahlt. Normalerweise ist ein Flug in der First Class mindestens doppelt so teuer wie ein Ticket in der Business Class, kann daher schon auch mal einige tausend Franken mehr kosten.

Die Privilegien der Parlamentarier*innen und der Landesregierung geben regelmässig zu reden. Der Bund kaufte etwa bislang für jedes Mitglied des Bundesrats ein General-Abo für sämtliche Bergbahnen und Skigebiete der Schweiz. Dass Bundesräte gratis Skifahren können, stiess dem Parlament sauer auf. Deswegen hat die Regierung im März den Benefit gestrichen.