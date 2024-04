Peter Riebli an der Generalversammlung der SVP Baselland. Bild: Keystone

Peter Riebli wird neuer Präsident der zerstrittenen SVP Baselland. Die Parteimitglieder haben ihn am Donnerstagabend an der Generalversammlung in Aesch mit 180 Stimmen gewählt.

SDA

Vor zwei Wochen erst wurde Riebli als Fraktionschef im Baselbieter Landrat abgesetzt. Grund für diesen Eklat waren parteiinterne Konflikte. Nach seiner Absetzung entschied Riebli, für das Präsidium zu kandidieren. Er setzte sich an der GV gegen den bisherigen Vizepräsidenten Johannes Sutter durch.

Riebli, der im Gegensatz zum moderateren Sutter eher dem rechten Parteiflügel zugerechnet wird, übernimmt nun die Nachfolge des abtretenden Dominik Straumann.

Beim Zwist innerhalb der Baselbieter SVP spielte unter anderem Zwischenmenschliches eine Rolle. Ferner kam es zu Meinungsverschiedenheiten wegen Sarah Regez, Strategiechefin der Jungen SVP Schweiz, nach Medienberichten über deren Besuch bei einer rechtsextremen Veranstaltung. Regez wurde letztes Jahr bei den Wahlen von Riebli unterstützt.

scmi, sda