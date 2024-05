Nach dem langen Pfingstwochenende treten viele Reisende am Montag die Rückkehr durch den Gotthardtunnel in den Norden an. Archivbild: Keystone

Das Pfingstwochenende geht am Montag zu Ende. Viele machen sich auf die Rückreise. Die Autos stauen sich am Mittag bereits vier Kilometer vor dem Gotthard-Südportal.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der TCS meldet am Montagmittag rund vier Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal.

Das bedeutet für Reisende derzeit einen Zeitverlust von knapp 40 Minuten. Mehr anzeigen

Der Rückreiseverkehr auf die Alpennordseite hat am Pfingstmontag an Fahrt aufgenommen. Der Touring Club der Schweiz (TCS) meldete am Mittag vier Kilometer Stau zwischen Quinto und Airolo TI. Reisende mussten mit einem Zeitverlust rund 40 Minuten rechnen.

Am Grenzübergang nach Italien in Chiasso TI war der Verkehr bereits kurz vor 9 Uhr überlastet.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Rastplatz Dosierstelle Airolo 4 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 20, 2024

Auch am Gotthard-Nordportal in Richtung Süden wurde das Verkehrsaufkommen im Verlauf des Morgens grösser. Zwei Kilometer Stau wurden zwischen Wassen und Göschenen UR kurz nach 11 Uhr verzeichnet, wie der TCS auf X mitteilt. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten hier mit bis zu 20 Minuten Wartezeit rechnen.

Den Höhepunkt des Verkehrsaufkommens auf der Süd-Nord-Achse erwartete der TCS am Pfingstmontag. Er empfahl daher, eine allfällige Rückreise in den Norden erst am späten Montagabend oder durch die Nacht auf den Dienstag anzutreten.