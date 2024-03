Skifahrer auf Piste von Lawine verschüttet – tot

Die Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren. Erfolglos. Kantonspolizei Wallis

In Saas-Grund VS ist am Samstag eine Lawine niedergegangen. Dabei wurde ein Skifahrer verschüttet.

In Saas-Grund VS ist am Samstag eine Lawine niedergegangen.

Dabei wurde ein Skifahrer von den Schneemassen erfasst.

Der Mann verstarb noch vor Ort. Mehr anzeigen

Tödlicher Lawinenniedergang im Wallis Gegen 11:40 Uhr löste sich in einem Hang oberhalb des Bergrestaurants in Saas-Grund VS eine Lawine, deren Auslauf auf die darunter verlaufende Pistentraverse 1a «Gletscher Hohkraut» gelang. Ein Skifahrer wurde von den Schneemassen erfasst und verschüttet, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.

Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten ihn unter einer Schneedecke von zirka einem Meter lokalisieren. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der Skifahrer auf der Unfallstelle.

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung warnt vor erheblicher bis grosser Lawinengefahr im Kanton Wallis. Zusätzlich ist in Teilen des Wallis in den kommenden Stunden starker Niederschlag mit Schneefall prognostiziert. Dies kann die Gefahrenstufe weiter verschärfen.