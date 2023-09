So teuer wird’s in deinem Kanton

Für die Krankenkassen-Prämie müssen vor allem Tessiner*innen künftig tiefer in die Tasche greifen. (Symbolbild) Bild: Keystone

Im nationalen Durchschnitt steigen die Krankenkassen-Prämien nächstes Jahr um 8,7 Prozent. Es gibt aber grosse Unterschiede zwischen den Kantonen – eine Übersicht.

Bundespräsident Alain Berset hat am Dienstag den Prämien-Anstieg für nächstes Jahr verkündet (hier der Ticker zum Nachlesen). Die mittlere monatliche Prämie über alle Altersklassen und Versicherungsmodelle steigt 2024 gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) um 28.70 Franken respektive 8,7 Prozent auf 359.50 Franken pro Monat. Das ist der schweizweite Schnitt.

Allerdings gibt es grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Am stärksten steigt die Prämie mit 10,5 Prozent im Tessin, am wenigsten mit jeweils 6,5 Prozent in Basel-Stadt und Appenzell Innerrhoden.

Die Auflistung unten zeigt dir, wie gross der Aufschlag in deinem Kanton ausfällt.

Durchschnittlicher Prämien-Anstieg pro Monat nach Kanton AG

2023: 305.90

2024: 332.70

Aufschlag: 26.80

Veränderung: +8,8 %

AI

2023: 231.00

2024: 246.10

Aufschlag: 15.10

Veränderung: +6,5 %

AR

2023: 285.20

2024: 314.00

Aufschlag: 28.70

Veränderung: +10,1 %

BE

2023: 338.80

2024: 367.00

Aufschlag: 28.20

Veränderung: +8,3 %

BL

2023: 377.10

2024: 406.90

Aufschlag: 29.70

Veränderung: +7,9 %

BS

2023: 423.80

2024: 451.10

Aufschlag: 27.40

Veränderung: +6,5 %

FR

2023: 309.60

2024: 339.40

Aufschlag: 29.80

Veränderung: +9,6 %

GE

2023: 416.30

2024: 454.40

Aufschlag: 38.10

Veränderung: +9,1 %

GL

2023: 291.10

2024: 314.10

Aufschlag: 23.00

Veränderung: +7,9 %

GR

2023: 290.30

2024: 314.50

Aufschlag: 24.20

Veränderung: +8,3 %

JU

2023: 356.20

2024: 388.60

Aufschlag: 32.50

Veränderung: +9,1 %

LU

2023: 284.60

2024: 306.00

Aufschlag: 21.40

Veränderung: +7,5 %

NE

2023: 380.00

2024: 417.20

Aufschlag: 37.20

Differenz: +9,8 %

NW

2023: 270.50

2024: 296.30

Aufschlag: 25.80

Differenz: +9,5 %

OW

2023: 270.40

2024: 288.50

Aufschlag: 18.00

Differenz: +6,7 %

SG

2023: 291.70

2024: 317.80

Aufschlag: 26.10

Differenz: +8,9 %

SH

2023: 322.80

2024: 351.60

Aufschlag: 28.80

Differenz: +8,9 %

SO

2023: 331.30

2024: 360.00

Aufschlag: 28.70

Differenz: +8,7 %

SZ

2023: 285.70

2024: 307.30

Aufschlag: 21.50

Differenz: +7,5 %

TG

2023: 294.60

2024: 322.60

Aufschlag: 28.00

Differenz: +9,5 %

TI

2023: 389.30

2024: 430.10

Aufschlag: 40.80

Differenz: +10,5 %

UR

2023: 252.80

2024: 271.90

Aufschlag: 19.20

Differenz: +7,6 %

VD

2023: 364.70

2024: 400.80

Aufschlag: 36.10

Differenz: +9,9 %

VS

2023: 308.00

2024: 334.50

Aufschlag: 26.50

Differenz: +8,6 %

ZG

2023: 269.90

2024: 297.50

Aufschlag: 27.60

Differenz: +10,2 %

ZH

2023: 323.50

2024: 350.40

Aufschlag: 26.80

Differenz: +8,3 %



