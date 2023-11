SP-Parteirat empfiehlt ein Zweierticket

Der SP-Parteirat empfiehlt der Bundeshausfraktion der Partei ein Zweierticket für die Bundesratswahlen vom 13. Dezember. Keystone (Symbolbild)

Der Parteirat der SP hat der Bundeshausfraktion ein Zweierticket für die Bundesratswahlen empfohlen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen. Der SP-Parteirat empfiehlt der Bundeshausfraktion ein Zweierticket für die Bundesratswahlen.

In einer ausserordentlichen Sitzung hat der Parteirat alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten für das Bundesratsticket als vorbehaltlos qualifiziert bezeichnet. Mehr anzeigen

Der SP-Parteirat hat an seiner ausserordentlichen Sitzung in Bern alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten als für das SP-Bundesratsticket «ausgezeichnet qualifiziert» bezeichnet. Zudem empfiehlt der Parteirat der Bundeshausfraktion ein Zweierticket für die Bundesratswahlen vom 13. Dezember, wie er am Donnerstagabend über X, vormals Twitter, bekannt gab.

Am morgigen Freitag wird die SP-Bundeshausfraktion über die Grösse des Tickets entscheiden, welches für die SP bei den Bundesratswahlen kandidieren soll. Am Samstag wird die Partei dann die endgültige Nomination bekannt geben, die sie der Vereinigten Bundesversammlung für die Gesamterneuerungswahlen vom 13. Dezember vorschlagen wird.

Für das SP-Bundesratsticket bewerben sich der Berner Nationalrat Matthias Aebischer, die Berner Regierungsrätin Evi Allemann, der Bündner Nationalrat Jon Pult, der Basler Regierungsrat Beat Jans, der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch sowie der Waadtländer Nationalrat Roger Nordmann.

Die Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich ab Anfang November an vier öffentlichen Hearings in Genf, Biel, Olten und Schaffhausen den Parteimitgliedern und der Bevölkerung präsentiert. Dies nachdem die SP-Prüfungskommission den Kandidaturen für das Ticket grünes Licht gab.

