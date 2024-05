In der unteren Altstadt von Bern ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Keystone (Archivbild)

In der unteren Altstadt in Bern mit dem Mattequartier ist von einem grösseren Stromausfall betroffen. Fachleute arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am frühen Dienstagabend ist in der unteren Altstadt von Bern der Strom ausgefallen.

Hunderte Haushalte sind betroffen. Fachleute arbeiten daran, die Störung zu beheben. Mehr anzeigen

In der unteren Altstadt von Bern ist am frühen Dienstagabend der Strom ausgefallen. Fachleute des Pikettdienstes sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben, wie Energie Wasser Bern auf seiner Internetseite mitteilte.

Betroffen sei die untere Altstadt mit dem Mattequartier, hiess es. Wie verschiedene Medien berichteten, seien mehrere Hundert Haushalte sowie zahlreiche Hotels und Restaurants ohne Strom.

roch, sda