Töfffahrer stirbt nach Kollision mit Verkehrsschild

Die Kantonspolizei Bern musste am Sonntag wegen eines tödlichen Unfalls ausrücken. Symbolbild: Keystone

Am Sonntagnachmittag ist es in Steffisburg BE zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Töfffahrer ist mit einem Verkehrsschild kollidiert und noch an der Unfallstelle verstorben.

dmu Dominik Müller

Gestern Sonntag, kurz nach 13 Uhr, hat sich in Steffisburg BE ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, war ein Töfffahrer auf dem Gummweg Richtung Dorf unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

In der Folge sei der Mann mit einem Verkehrsschild kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Trotz umgehender Rettungsmassnahmen durch Ersthelfende und einem Ambulanzteam verstarb er noch an der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 50-jährigen Italiener aus dem Kanton Bern.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland sind Ermittlungen zum Unfall im Gang.