Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude. Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen

Im Zeitraum Dienstagabend bis Mittwochmorgen sind Unbekannte in eine Firma in Flawil SG eingebrochen. Sie flüchteten mit einer Beute von mehr als 1'000 Franken – in Kleingeld.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind Unbekannte in eine Firma in Flawil SG eingebrochen.

Sie erbeuteten mehr als 1'000 Franken Münzgeld.

Die Diebe sind flüchtig, es entstand Sachschaden von rund 2'000 Franken. Mehr anzeigen

In Flawil SG ist eine unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude eingebrochen. Gemäss Kantonspolizei St. Gallen hat sie sich in der Zeit zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, Zutritt zu einer Firma im Bereich Burgauerfeld verschafft.

Demnach seien Unbekannte über ein Fenster in die Firma eingedrungen. Im Inneren seien diverse Räumlichkeiten durchsucht und Münzgeld im Wert von über 1'000 Franken gestohlen worden.

Anschliessend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 2'000 Franken.