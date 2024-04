Der demolierte Mercedes vor dem Schulhaus. Kantonspolizei Aargau

Mit einem geklauten Mercedes richten Unbekannte in der Nacht auf Samstag grossen Schaden an. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rothrist AG haben Unbekannte einen Mercedes geklaut.

Damit fuhren sie zunächst gegen mehrere parkierte Autos und in eine Gartenmauer.

Danach liessen sie das Auto vor einem Schulhaus stehen. Mehr anzeigen

Unbekannte entwendeten in Rothrist AG einen Mercedes und prallten in Oftringen gegen mehrere parkierte Autos und eine Gartenmauer. Den Mercedes liessen sie dann beim Schulhaus in Oftringen demoliert stehen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Anwohner bemerkten am Samstag um 1.45 Uhr, dass ein Wagen an der Weissbergstrasse in Oftringen gegen parkierte Autos geprallt war. Das Schadensbild, das die alarmierte Polizei vor Ort vorfand, zeugte von einer heftigen Kollision. So waren drei nebeneinander parkierte Autos demoliert und zusammengeschoben worden. Aufgrund weiterer Meldungen stiess die Polizei dann an der nahen Säliblickstrasse nochmals auf zwei beschädigte Autos sowie auf eine Gartenmauer, die Spuren einer Kollision aufwies.

Den Wagen, der für die Schäden verantwortlich sein musste, fand die Polizei dank Hinweisen ganz in der Nähe beim Schulhaus Sonnmatt. Es handelte sich um einen Mercedes-Benz, der vorne stark eingedrückt war. Beim rechten Vorderrad hatte sich der Reifen von der Felge gelöst.

Aus Tiefgarage geklaut

Noch während die polizeilichen Ermittlungen nach der Herkunft des Mercedes liefen, meldete sich dessen Halter am frühen Samstagmorgen bei der Notrufzentrale. Wie sich zeigte war das Auto in der Nacht aus der Tiefgarage einer Wohnsiedlung am Parkweg in Rothrist entwendet worden.

Aufgrund der Umstände liegt auf der Hand, dass Unbekannte den grauen Mercedes für eine Strolchenfahrt entwendet hatten und dann damit verunfallt waren. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen nach der Täterschaft aufgenommen.