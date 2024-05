Unbekannte überqueren Gleise und prügeln SBB-Lokführer spitalreif

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Wetzikon ZH. Google Street View

Weil eine Gruppe die Gleise überquert hatte, wies der Lokführer sie in Wetzikon ZH zurecht. Der Streit eskalierte: Die Gruppe verprügelte den Mann. Er musste ins Spital eingeliefert werden.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lokführer musste ins Spital eingeliefert werden, weil er von einer unbekannten Personengruppe in Wetzikon ZH zusammengeschlagen wurde.

Zuvor hatte er die Gruppe zurechtgewiesen, weil vor dem Einsteigen in den Zug die Gleise überquert hatte.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass in dem Fall ermittelt wird. Mehr anzeigen

Letzte Woche ist ein Lokführer der SBB in Wetzikon ZH von Unbekannten angegriffen und verprügelt worden. Er musste ins Spital eingeliefert werden, wie «ZüriToday» berichtet.

Demnach habe sich der Vorfall am 14. Mai ereignet. Eine Personengruppe habe in Pfäffikon ZH unerlaubt die Gleise überquert und sei in die bereits im Bahnhof eingetroffene S3 eingestiegen. Bei der Endstation Wetzikon habe sich der Lokführer entschieden, seine Kabine zu verlassen und die Gruppe zurechtzuweisen.

Daraufhin wurde der Mann von der Gruppe zusammengeschlagen. Die Zugverbindung musste für einige Zeit unterbrochen werden.

Polizei ermittelt

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Vorfall auf Anfrage des Onlineportals. Ermittlungen seien am Laufen. Zur Täterschaft oder allfälligen Verhaftungen hat sie noch keine Angaben gemacht.

Die SBB verurteilen das aggressive und gewalttätige Verhalten der Personen gegen einen Mitarbeiter. Das Unternehmen stehe mit dem Betroffenen in Kontakt und unterstütze diesen. Zum Gesundheitszustand des Lokführers äussern sich die SBB nicht.