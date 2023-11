«Wer noch keine Winterreifen hat, lässt das Auto lieber Zuhause»

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 29.11.2023

Ab morgen Donnerstag werden vielerorts grosse Mengen Schnee erwartet. Ein Meteorologe erklärt, warum mit einer Winterlandschaft dennoch nicht zu rechnen ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag gibt es einen Wintereinbruch in der Schweiz. Der Schnee wird sich jedoch nicht lange halten.

Meteorologe Michael Eichmann von Meteonews erklärt, warum im Strassenverkehr dennoch Vorsicht geboten ist.

In den Folgetagen steigt die Schneefallgrenze zunächst, am Freitag kann es verbreitet weitere Niederschläge geben. Ab Sonntag übernimmt ein Zwischenhoch. Mehr anzeigen

Heute Mittwoch scheint noch verbreitet die Sonne, doch sehr bald wird es ungemütlich. Denn in der Nacht auf Donnerstag erreicht die Warmfront eines Tiefs über dem Golf von Biskaya die Schweiz — und bringt vielerorts Niederschläge, zunächst in Form von Schnee.

«Die Niederschläge beginnen in der Nacht auf Donnerstag von Westen her», sagt MeteoNews-Meteorologe Michael Eichmann zu blue News. So werde es in Genf schon ab Mitternacht, in der Deutschschweiz wohl erst in der zweiten Nachthälfte beginnen zu schneien.

Eine Kaltfront bringt gewaltige Schneemassen in die Schweiz KEYSTONE/Arno Balzarini (Symbolbild)

Nachhaltige Winterlandschaft nicht in Sicht

«Im Verlauf des Tages steigt die Schneefallgrenze dann von West nach Ost immer weiter nach oben», erklärt der Meteorologe. In der Ostschweiz dürfte sich die Schneedecke demnach am längsten halten, in der Westschweiz wird es «wohl schon am Vormittag eher regnen».

Auch sonst ist das Winter-Feeling vielerorts wohl eher von kurzer Dauer. «Auch in der Deutschschweiz wird sich der Schnee nicht lange halten», erklärt der Meteorologe. Insgesamt fünf bis acht Zentimeter dürften aber zunächst fallen.

Vorsicht im Strassenverkehr

Vor allem in der Deutschschweiz solle man am Vormittag deshalb mehr Zeit für den Berufsverkehr einplanen und sich lieber eine Viertelstunde früher auf den Weg machen, rät Eichmann und warnt: «Wer die Winterreifen noch nicht installiert hat, lässt das Auto lieber Zuhause.»

Im Verlauf des Donnerstag installiere sich dann eine sogenannte Luftmassegrenze, wie es im Blog von Meteonews heisst. Während die am Freitag erhalten bleibe, ziehe das Tief weiter in den Mittelmeerraum. Dann gibt es verbreitet auch weitere Niederschläge, die insbesondere im Bündnerland auch kräftig ausfallen könnten.

Ab Samstag fliesse dann aber winterlich kalte und zuerst auch noch recht feuchte Luft in die Schweiz, welche an den Alpen gestaut werde. Deshalb könnte es bis in die Täler nochmals etwas Neuschnee geben.

Am Sonntag allerdings übernehme dann ein Zwischenhoch, «und der Schneespuk ist überall vorbei.»