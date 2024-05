Wilde Verfolgungsjagd in Gossau SG endet mit Festnahme

Erst in einer Sackgasse gelang es der Polizei, den Flüchtigen zu stellen. Kantonspolizei St. Gallen

Am Dienstag flüchtete ein 69-jähriger Autofahrer in Gossau SG von einer Polizeikontrolle. Nach einer Fahndung nahm in die Kantonspolizei St. Gallen fest. Er war trotz Entzug des Führerausweises unterwegs.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einer Flucht versuchte er, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Es blieb beim Versuch: In einer Sackgasse wurde er letztlich von der Polizei gestellt.

Gegen ihn wird Anzeige wegen verschiedenen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz erhoben. Mehr anzeigen

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen beabsichtigte am Dienstag ein Auto an der Industriestrasse zu kontrollieren. Als ein Polizist ausstieg, fuhr der Autofahrer plötzlich los, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Es folgte eine filmreife Verfolgungsjagd: Der Mann flüchtete über die Schlachthofstrasse, St.Gallerstrasse, Schoretshuebstrasse, Letzistrasse, Biderstrasse, Industriestrasse bis zur alten Zürcher Strasse – immer mit der Polizei im Rückspiegel.

Dort hätte die wilde Fahrt bei einer Strassensperre ein Ende finden können, aber der Autofahrer umfuhr diese und lenkte sein Auto wieder über die Schoretshuebstrasse, Letzistrasse bis hin zum Kreisverkehr der Herisauerstrasse. Er ignorierte eine weitere Strassensperrung und befuhr den Veloweg respektive das Trottoir.

Ohne Führerausweis unterwegs

Erst in der Sackgasse der Gübsenseestrasse musste er sein Auto anhalten – also fuhr er rückwärts. Dabei kollidierte sein Auto leicht mit dem dahinterstehenden Fahrzeug der Polizei.

Dabei gelang es den Beamten schliesslich, den Mann festzunehmen. Laut Mitteilung stellte sich heraus, dass dem 69-jährigen Schweizer bereits vor Jahren der Führerausweis entzogen wurde.

Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen wegen verschiedenen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht. Sein Auto wurde sichergestellt.