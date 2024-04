Ein Swiss Airbus A330 konnte seine Reise nach Zürich nicht wie geplant durchführen. IMAGO/Sergio Brunetti

Am Sonntag musste eine Maschine der Swiss ihren Flug von Miami nach Zürich abbrechen und umkehren. Der Grund war ein seltsamer Geruch im Cockpit, der sich als defekte Klimaanlage entpuppte.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagabend musste eine Maschine der Swiss ihren Flug von Miami nach Zürich abbrechen.

Als Grund gab die Swiss einen merkwürdigen Geruch im Cockpit an. Dieser konnte nach einer Untersuchung auf eine defekte Klimaanlage zurückgeführt werden.

Dieselbe Maschine war 2018 schon einmal von einem ähnlichen Vorfall betroffen gewesen. Mehr anzeigen

Wie der «Zürcher Unterländer» berichtet, musste ein Airbus 330 der Swiss am Sonntagabend seinen Flug von Miami nach Zürich abbrechen. Eine halbe Stunde nach Abflug (22.40 Uhr) kehrte das Flugzeug aufgrund eines seltsamen Geruchs im Cockpit um und landete statt am Montagmorgen in Zürich kurz darauf wieder in Miami.

Wie die Swiss mitteilte, konnte der aussergewöhnliche Geruch nach einer Untersuchung auf eine defekte Klimaanlage zurückgeführt werden. Zudem sei die Sicht im Cockpit eingeschränkt gewesen. Alle 173 Passagiere an Bord wurden auf andere Flüge umgebucht. Der Airbus sei mittlerweile wieder für den Betrieb freigegeben.

Nicht der erste Fall

Wie der «Zürcher Unterländer» ergänzt, war die Maschine von der Kennung HB-JHH schon einmal von einem ähnlichen Vorfall betroffen. Im Juli 2018 musste ein Flug nach Johannesburg aufgrund eines Geruchs in der Kabine abgebrochen werden.

Es handelte sich dabei um dasselbe Flugzeug. Damals habe die Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle den Fall als «schweren Vorfall» eingestuft.