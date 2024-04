Beinahe-Katastrophe mit Swiss-Flugzeug in New York

Auf dem Flughafen JFK ereignet sich am Mittwoch beinahe eine Katastrophe. Nur dank der schnellen Reaktion der Swiss-Piloten kann ein Zusammenstoss verhindert werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen New York kommt es am Mittwoch beinahe zu einer Katastrophe.

Eine Swiss-Maschine erhielt die Starterlaubnis, während vier andere Maschinen über die Bahn rollten.

Die schnelle Reaktion der Crew verhinderte einen Zusammenstoss. Mehr anzeigen

Ein beinahe katastrophaler Zwischenfall ereignete sich am Mittwochnachmittag am John F. Kennedy International Airport in New York City, bei dem fünf Flugzeuge involviert waren, darunter eine Maschine der Swiss.

Der Swiss-Flug LX17 erhielt die Startfreigabe für die Piste 4L, während gleichzeitig vier andere Flugzeuge die Erlaubnis erhielten, dieselbe Startbahn zu kreuzen. Doch die Cockpitcrew der Swiss-Maschine reagierte geistesgegenwärtig und blitzschnell auf die gefährliche Situation. «Abbruch des Starts. Verkehr auf der Piste», funkte die Crew, obwohl das Flugzeug bereits beschleunigt hatte, wie in einem Video des Funkverkehrs auf YouTube zu sehen ist. (Siehe oben).

Die Swiss bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten» und lobte die professionelle Reaktion ihrer Besatzung. So habe «eine potenziell gefährliche Situation zügig deeskaliert werden» können, heisst es vonseiten der Airline.

Kein neuer Zwischenfall

Die Cockpitcrew trainiere regelmässig solche Situationen im Simulator, sagt die Swiss weiter. LX17 rollte nach dem Vorfall zurück zur Startbahn und startete sechs Minuten später ohne weitere Zwischenfälle.

Solche Zwischenfälle sind in den USA nicht neu. Im vergangenen Jahr kam es am Flughafen Portland zu einem ähnlichen Vorfall, als sich zwei Flugzeuge gefährlich nahe kamen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA leitete daraufhin Untersuchungen ein.