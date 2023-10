Ronco in der Leventina TI. (Archivbild) Bild: Keystone/Christian Beutler)

Ein 77-Jähriger ist am Samstagabend in Ronco in der Leventina TI bei Arbeiten an einem Fahnenmast von einer Leiter in den Tod gestürzt.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, fiel er mehrere dutzend Meter auf eine Böschung. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Wieso der Mann gegen 18 Uhr von der Leiter stürzte, war am Abend unklar. Die Polizei und ein Team der Rettungsflugwacht waren vor Ort. Eine Untersuchung ist eingeleitet. Der verunglückte Schweizer lebte in der Region.

sda