Allergische Reaktion auf Schulausflug in Rünenberg BL – 13 Kinder im Spital

Dorfansicht von Rünenberg. imago images/imagebroker

Ein Schulausflug endete für 13 Kinder wegen allergischen Reaktionen im Spital. Drei davon mussten mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Schuld könnte der sogenannte Eichen-Prozessionsspinner sein.

sda/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen allergischen Reaktionen mussten 13 Schulkinder aus Rünenberg ins Spital gebracht werden.

Zu dem Kontakt mit der Substanz kam laut Kantonspolizei Basel-Landschaft es in einem Wald.

Was die allergischen Reaktionen ausgelöst hatte, war am Abend nicht restlos geklärt. Mehr anzeigen

Der Kontakt mit einer unbekannten Substanz hat bei Kindern einer Primarschulklasse in Rünenberg BL am frühen Dienstagnachmittag allergische Reaktionen hervorgerufen. 13 der Neun- bis Elfjährigen mussten in verschiedene Spitäler gebracht werden. Die Klasse war auf einem Ausflug.

Zu dem Kontakt mit der Substanz kam es in einem Wald, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Abend mitteilte. Bei mehreren Kindern traten Haut- und Augenreizungen sowie Atembeschwerden auf. Drei Kinder flog ein Rettungshelikopter ins Spital. Zehn weitere brachten die Rettungsdienste mit Ambulanzen in Spitalpflege.

Was die allergischen Reaktionen ausgelöst hatte, war am Abend nicht restlos geklärt. Die Symptome und Untersuchungen der Einsatzkräfte deuten gemäss der Kantonspolizei aber darauf hin, dass die Kinder Kontakt mit dem Eichen-Prozessionsspinner hatten. Die Brennhaare der Raupe dieses Nachtfalters können eine Raupendermatitis auslösen.

Im Einsatz standen die Sanität mit mehreren Ambulanzen und zwei Rettungshelikoptern, das Care Team, das Feuerwehrinspektorat beider Basel, die Feuerwehr Wisenberg, eine kantonale Zivilschutzabteilung, Gemeindevertreter sowie die Kantonspolizei.

sda/toko