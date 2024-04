Dunraven Bay in South Wales ist ein beliebtes Ausflugsziel von Einheimischen und Tourist*innen. Imago

An einem Abschnitt der walisischen Küste wurden mehrfach menschliche Überreste entdeckt. Herkunft und Alter der Knochen sind ungewiss. Als wahrscheinlichste Erklärung gelten Skelette von Schiffbrüchigen.

dmu Dominik Müller

Die imposanten Klippen der Glamorgan Heritage Coast im Süden Wales' werden hin und wieder von Buchten und Sandstränden unterbrochen. «Das bietet Gelegenheiten für tolle Ausflüge», schreibt die nationale Tourismusorganisation «Visit Wales» auf der Webseite. Was aber, wenn man dabei über uralte menschliche Überreste stolpert?

So erging es dem Einheimischen Christopher Rees, als er im Oktober letzten Jahres mit seinem siebenjährigen Sohn Dylan und seinem Hund an der Dunraven Bay spazieren ging und einen Knochen aus dem Sand ragen sah. «Dylan hielt die Knochen zunächst für diejenigen eines Dinosauriers», sagt der Waliser zur BBC.

Den Fund präsentierten sie zu Hause Christophers Frau Sophie. «Das sieht aus wie ein menschlicher Knochen», äusserte sie gegenüber den beiden Entdeckern sogleich ihr Misstrauen. Befreundete Ärzte und Tierärzte teilten ihre Einschätzung und nach einer polizeilichen Untersuchung war klar: Es handelt sich tatsächlich um antike menschliche Überreste.

Schiffbruch als wahrscheinlichste Theorie

Es ist nicht das erste Mal, dass an diesem Küstenabschnitt Knochen gefunden wurden: Erst Anfang April wurden am selben Strand vermutlich jahrhundertealte menschliche Überreste gefunden, nachdem eine alte Mauer eingestürzt war. Fachleute vermuten, dass die Knochen von Schiffbrüchigen aus dem 16., 17. oder 18. Jahrhundert stammen.

Wie der Historiker Graham Loveluck-Edwards zu BBC sagt, kommen zwei weitere Möglichkeiten infrage: «Wir wissen, dass die Menschen in dieser Gegend in prähistorischer Zeit ihre Toten oft in Höhlen bestatteten. Zudem fanden wir auch archäologische Beweise für eine Schlacht, die im ersten Jahrhundert in der Nähe stattfand.» Die Schiffswrack-Theorie sei aber die wahrscheinlichste Erklärung.

Weitere Funde in der Region

Im Jahr 2019 wurden an einem Strand nur wenige Kilometer von Dunraven Bay entfernt die Skelettreste von mindestens sechs Menschen gefunden. Auch da vermuten Expert*innen verunglückte Seeleute, zumal Leichen, die nach einem Schiffbruch an Land gespült wurden, oft an der nächstgelegenen Stelle begraben wurden. Am selben Strand entdeckten Archäologen im Jahr 2014 zudem zwei menschliche Beinknochen auf einer Klippe.

Aufgrund der Küstenerosion würden die vergrabenen Überreste immer mehr zum Vorschein kommen. Und Wasser und Wind tragen Sand und Gestein unaufhörlich weiter ab. Gut möglich, dass an der Dunraven Bay demnächst die nächsten Funde folgen.

