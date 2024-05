Arbeiter finden Kollegen kopfüber in einem Schacht

In diesem Schacht in Obersaxen wurde der leblose Körper eines 45-jährigen Arbeiters entdeckt. Bild: Kapo Graubünden

Arbeiter entdeckten in Obersaxen GR den leblosen Körper eines Kollegen. Der Mann steckte kopfüber in einem Schacht. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

tafi Andreas Fischer

Er steckte kopfüber in einem Schacht: In Obersaxen GR wurde am Montagabend ein lebloser Arbeiter von seinen Kollegen entdeckt. Trotz umgehender Erste-Hilfe-Massnahmen und der schnell eintreffenden Rettung, kam für den 45-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, hatten Arbeitskollegen am Montag gegen 21 Uhr einen Hinweis zu einem abgestellten Lieferwagen erhalten. Daraufhin begaben sie sich zum Weiler Zarzana in Obersaxen und fanden ihren Kollegen, einen in der Schweiz wohnhaften 45-jährigen Portugiesen, leblos in dem Schacht auf.

Ein Team des herbeigerufenen Rettungsdienstes Surselva habe mit einer Reanimation begonnen, diese aber abbrechen müssen. Der Mann wurde vor Ort für tot erklärt. Zur Todesursache konnte die Polizei keine Angaben machen, am plausibelsten sei ein Arbeitsunfall, äusserte sich ein Sprecher gegenüber «20 Minuten» vage. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei haben die Ermittlungen zum Hergang dieses Todesfalls aufgenommen.