Der Helikopter eines Touranbieters ist über der Napali Coast auf der Insel Kauai abgestürzt. Keystone

Auf der zum US-Bundesstaat Hawaii gehörenden Insel Kauai ist ein Helikopter mit Touristen an Bord abgestürzt. Eine Person wurde verletzt, die anderen drei Passagiere sowie der Pilot blieben unverletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Helikopter eines Touranbieters ist am Dienstag (Ortszeit) über der zum US-Bundesstaat Hawaii gehörenden Insel Kauai abgestürzt.

An Bord der Maschine waren vier Personen sowie der Pilot. Ein Passagier erlitt Rückenverletzungen, die anderen blieben unverletzt.

Der Heli war unterwegs zu einem entlegenen Strand, der nur für Wanderer, Kajakfahrer oder aus der Luft erreichbar ist. Mehr anzeigen

Beim Absturz eines Touristenhelikopters an einem abgelegenen Strand auf der zum US-Bundesstaat Hawaii gehörenden Insel Kauai ist ein Mensch verletzt worden. Die Maschine sei an der zerklüfteten Napali Coast niedergegangen, teilte die Feuerwehr von Kauai am Dienstag (Ortszeit) mit. An Bord waren ein Pilot und vier Passagiere. Einer der Fluggäste habe eine Rückenverletzung erlitten. Der Pilot und die anderen drei Passagiere blieben demnach unverletzt.

Der Strandabschnitt ist nur für Wanderer, Kajakfahrer oder aus der Luft erreichbar. Ein Helikopter der Feuerwehr brachte den Verletzten zu einem Flugplatz, wo er von Sanitätern im Empfang genommen wurde. Die anderen Insassen wurden von einem anderen Heli des Touranbieters abgeholt.

dpa/dmu